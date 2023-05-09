Як Бахмут вплинув на підготовку ЗСУ до контрнаступу

Украинские военные в Бахмуте. Фото Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Вряд ли будет преувеличением сказать, что бои за небольшой город украинского Донбасса Бахмут по своей продолжительности, ожесточенности и количеству погибших на квадратный метр территории превзошли всем известный советский Сталинград.

Бои за Бахмут не прекращаются с августа прошлого года. И за это время российские оккупанты почти полностью стерли город с лица земли, превратив его в сплошные руины.

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Между тем, несмотря на сложные условия ведения боев, украинские Силы обороны продолжают героически держать оборону города.

Что дала для Вооруженных сил Украины такая упорная оборона Бахмута, разбиралось Новини.LIVE.

Одна цель — три мечты

Бахмутское направление является одним из трех приоритетных, сейчас, для армии России на Донбассе. Именно здесь враг сосредотачивает ключевые штурмовые подразделения, пытаясь прорвать оборону украинских позиций. Но полностью захватить или хотя бы окружить город-крепость россиянам до сих пор не удается, несмотря на круглосуточные атаки и обстрелы.

Бахмут с высоты. Фото: 93rd Mechanized Brigade 'Kholodnyi Yar'/REUTERS

Следует напомнить, что россияне захватом этого города преследуют военные, политические и экономические цели. Однако ни одну из них им пока не удалось реализовать.

Оккупанты лезут с разных направлений

Чтобы это произошло, агрессор пытается давить на защитников Бахмута с трех сторон: из района Богдановки — Хромового и из района Ивановского.

"Это — фланги украинской группировки. И продвижение российских войск по этим направлениям позволило бы значительно ухудшить локацию Вооруженных Сил Украины в Бахмуте. Поскольку через эти населенные пункты проходят основные пути сообщения", — объясняет военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новости.LIVE

К тому же, добавляет он, противник не прекращает безуспешные наступательные действия по направлению населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Александро-Шультино.

Армейская "солянка"

В самом Бахмуте оккупанты пытаются продвинуться непосредственно из центра в западную часть города. Бои продолжаются в районе ул. Чайковского, Юбилейного, Леваневского и Толбухина.

При этом в городе с российской стороны действуют как наемники пригожинского ППК "Вагнер", так и подразделения 106 дивизии воздушно-десантных войск РФ.

Но взять город под контроль противнику не удается — и те, и другие терпят безумные потери.

Бахмут, конец апреля 2023 года. Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

По разным оценкам, россияне на многомесячных штурмах Бахмута потеряли от 50 до 200 тысяч своих солдат убитыми и ранеными.

По словам командующего Восточной группировкой войск ВСУ Александра Сырского, ситуация в городе остается сложной.

Вместе с тем, на отдельных участках города враг контратакуется нашими подразделениями, поэтому вынужден оставить некоторые свои позиции.

Что получили ВСУ

"Бои на Бахмутском направлении имеют как тактическое, так и стратегическое значение для всей ситуации на Донбассе", — уверяет военный эксперт.

По-моему, добавляет он, это позволило Силам обороны решить четыре ключевых задачи.

Во-первых, констатирует Снегирев, за 9 месяцев боев на Донбассе в Украине успели провести мобилизационные мероприятия, увеличив численность армии до миллиона человек.

Во-вторых, отмечает аналитик, ВСУ успели научить личный состав не только на полигонах в Украине, но и на полигонах стран НАТО — речь идет об элементах овладения высокотехнологичными образцами вооружения.

В-третьих, говорит собеседник, украинские Силы обороны получили образцы этого вооружения, причем — их наступательные виды.

И в-четвертых, подчеркивает Снегирев, командование ВСУ успело построить вторую и третью линии обороны и "утилизировать" значительное количество личного состава врага, в том числе из ЧВК "Вагнера".

"Если говорить о боях в районе Бахмута, это решение основных проблем — сдерживание наступления российских оккупантов и создание предпосылок для украинского контрнаступления", — отметил эксперт.

Так, по данным российской стороны, в районе Бахмута концентрируются три бригады ВСУ.

ВСУ возле Бахмута. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Более того, сам владелец ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин рисует очень ужасающие для российской стороны картины от возможного контрнаступления ВСУ в этом направлении, настаивая на том, что из-за отсутствия оборонительных позиций оккупационной российской армии успешное контрнаступление украинской армии может привести к военной катастрофе для российских оккупантов.

А между тем нелишне будет напомнить, что, как утверждают, Кремль поставил перед своими войсками очередной дедлайн по захвату Бахмута: взять город до 9 мая.

Для этого россияне стащили военную армаду, насчитывающую около 30 тысяч солдат, что по своей численности можно сопоставить с количественным составом армии Чехии или Венгрии.