Батальйон "Куршевель": журналісти помітили там Меладзе та дружину заступника міністра оборони рф

Фото ілюстративне "Української правди"

Дружина заступника міністра оборони рф, який відвідував окупований росіянами Маріуполь, відпочиває на одному з найдорожчих зимових курортів світу — Куршевелі. Жінка розважалася у компанії співака Валерія Меладзе та інших російських бізнесменів.

І все це зафільмували журналісти видання "Українська правда".

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Журналісти пишуть, навіть за рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на засніжених вулицях цього гірськолижного курорту можна зустріти десятки, сотні й тисячі заможних громадян рф.

Частина з цих "туристів" не просто не виступає проти повномасштабного вторгнення росії в Україну, а толерує та навіть підтримує військову агресію.

У попередній серії "Куршевеля" журналістам видання вдалося знайти дружину та доньку одного з ключових путінських олігархів, Андрія Бокарєва.

Компанії Бокарєва значаться поміж рекордсменів, які отримують значну кількість державних замовлень. Серед їхніх замовників — Міністерство оборони росії.

Раніше Бокарєв був одним із власників концерну "Калашников", а зараз постачає дизель для російських військових кораблів.

Також вони знайшли й показали в Куршевелі Михайла Карісалова − генерального директора російської компанії "Сібур", яка належить підсанкційному путінському олігарху Леоніду Міхельсону. Останній посідає четверту сходинку у списку найбагатших людей Росії.

Співак Валерій Меладзе, під час одного з корпоративів потрапив у непросту ситуацію.

На відео, яке шириться мережею, один із глядачів, російською мовою сказав артистові "Слава Україні!".

Валерій відповів "Героям слава!", але додав "тшшш!" та наголосив, що вечір "поза політикою".

Нагадаємо, Брежнєва та Меладзе розпродають свої російськомовні хіти. Можна викупити майже весь репертуар Брежнєвої. Промоутери кажуть, що для української артистки ці пісні тепер не є актуальними, оскільки вони російськомовні.