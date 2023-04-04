Батальон "Куршевель": журналисты заметили там Меладзе и жену заместителя министра обороны рф

Фото иллюстративное "Украинской правды"

Жена заместителя министра обороны России , посещавшего оккупированный россиянами Мариуполь, отдыхает на одном из самых дорогих зимних курортов мира - Куршевеле. Женщина развлекалась в компании певца Валерия Меладзе и других российских бизнесменов.

И все это сняли журналисты издания "Украинская правда".

Читайте также:

Журналист поставил вопрос артисту войне. Реакция была категоричной.

Журналисты пишут, даже через год после полномасштабного вторжения России в Украину на заснеженных улицах этого горнолыжного курорта можно встретить десятки, сотни и тысячи состоятельных граждан России.

Часть этих "туристов" не просто не выступает против полномасштабного вторжения россии в Украину, а терпит и даже поддерживает военную агрессию.

В предыдущей серии "Куршевеля" журналистам издания удалось найти жену и дочь одного из ключевых путинских олигархов Андрея Бокарева.

Компании Бокарева числятся среди рекордсменов, получающих значительное количество государственных заказов. Среди их заказчиков – Министерство обороны России.

Ранее Бокарев был одним из владельцев концерна "Калашников", а сейчас снабжает дизель для российских военных кораблей.

Также они нашли и показали в Куршевеле Михаила Карисалова – генерального директора российской компании "Сибур", принадлежащей подсанкционному путинскому олигарху Леониду Михельсону. Последний занимает четвертое место в списке самых богатых людей России.

Певец Валерий Меладзе во время одного из корпоративов попал в непростую ситуацию.

На видео, которое распространяется по сети, один из зрителей, на русском языке сказал артисту "Слава Украине!".

Валерий ответил "Героям слава!", но добавил "тише!" и подчеркнул, что вечер "вне политики".

Напомним, Брежнева и Меладзе распродают свои русскоязычные хиты. Можно выкупить почти весь репертуар Брежнева. Промоутеры говорят, что для украинской артистки эти песни теперь не актуальны, поскольку они русскоязычные.