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"Бавовна" в Москві: у Росії фіксують прильоти після атаки БпЛА

30 липня 2023 04:06
оновлено: 04:37
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Інна Буряк
редактор
"Бавовна" в Москві: у Росії фіксують прильоти після атаки БпЛА
Вибух у Москві. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 30 липня, у Росії в Москві пролунав вибух. За свідченням очевидців, вибух стався в бізнес-центрі "Москва-Сіті", одна з башт якого в результаті загорілася. Також про "бавовну" повідомляють і в області.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що в російській столиці стався приліт в одній з башт бізнес-центру "Москва-Сіті". Наразі там розгорілася пожежа. За повідомленнями росЗМІ, туди прямують екстрені служби.

Також вибухи фіксують і в Підмосков'ї. Очевидці запевняють, що нібито бачили БпЛА. Пабліки інформують, що всі дрони збили сили ППО.

Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляють.

Оновлено 04:28. Мер Москви Сергій Собянін назвав нічні прильоти в Росії "атакою українських безпілотників".

"Сьогодні вночі здійснено атаку українських безпілотників. Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах Сіті. Жертв та постраждалих немає", — заявив він.

Нагадаємо, що 28 липня до тимчасово окупованого Криму завітала "бавовна". У Козачій бухті, що біля Севастополя, вибухнув склад боєприпасів окупантів. 

Також ми повідомляли, що в МЗС РФ зробили заяву після вибуху в російському місті Таганрог 28 липня. В інциденті вкотре звинуватили ЗСУ та погрозили Україні вжити жорстких дій.

Додамо, що в Росії на території Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарі пролунав вибух. Попередньо там було закладено вибуховий пристрій.

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