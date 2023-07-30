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"Хлопок" в Москве: в России фиксируют прилеты после атаки БпЛА

30 июля 2023 04:06
обновлено: 04:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Хлопок" в Москве: в России фиксируют прилеты после атаки БпЛА
Взрыв в Москве. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 30 июля, в России в Москве раздался взрыв. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщают и в области.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что в российской столице произошел прилет в одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити". Пока там разгорелся пожар. По сообщениям росСМИ, туда направляются экстренные службы.

Также взрывы фиксируют и в Подмосковье. Очевидцы уверяют, что якобы видели БпЛА. Паблики информируют, что все дроны сбили силы ПВО.

О погибших или пострадавших пока не сообщается.

Обновлено 04:28. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ночные прилеты в России "атакой украинских беспилотников".

"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", — заявил он.

Напомним, что 28 июля временно оккупированный Крым посетил "хлопок". В Казачьей бухте возле Севастополя разразился склад боеприпасов окупантов.

Также мы сообщали, что в МИД РФ сделали заявление после взрыва в российском городе Таганроге 28 июля. В инциденте в очередной раз обвинили ВСУ и пригрозили Украине принять жесткие действия.

Добавим, что в России на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре раздался взрыв. Предварительно там было заложено взрывное устройство.

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