Бельгія готує нову партію допомоги Україні: ЗСУ отримають понад 200 вантажівок

Вантажні автомобілі поїдуть до України уже наступного тижня

Бельгійське міністерство оборони оголосило про новий пакет військової допомоги Україні. Йдеться про 240 вантажівок, які, за твердженням бельгійської сторони, дуже чекають у ЗСУ.

Про це повідомляє видання De Standaard.

Бельгійські вантажівки для України

Міністерство оборони Бельгії планує передати нову партію військової допомоги Україні.

Йдеться про військових вантажівок.

"Часто акцент робиться на поставках озброєння, але українські підрозділи також дуже чекають на ці вантажівки. Під час конфлікту логістика є щонайменше такою ж важливою, як і зброя", — наголосили у Міноборони Бельгії.

Деталі допомоги

Усього Бельгія готується передати Збройним силам України 240 вантажних автомобілів.

Йдеться про вантажівки Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi і Volvo Manumat.

Планується, що ця військова допомога відправиться до України уже наступного тижня.

Видання зазначило, що у бельгійській армії є 400 вантажних автомобілів Volvo. Таким чином, Україна отримає більшу частину військового автопарку Бельгії.

Нагадаємо, в січні було заявлено, що Бельгія передасть Україні рекордний пакет військової допомоги, на загальну суму 92 млн доларів. Туди увійде армійська техніка, гвинтівки, зенітні установки та патрони, і таким чином Україна зможе захистити себе.

Фото: ibericatruck