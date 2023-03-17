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Бельгия готовит новую партию помощи Украине: ВСУ получат более 200 грузовиков

17 марта 2023 08:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Грузовые автомобили поедут в Украину уже на следующей неделе
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Бельгийское министерство обороны объявило о новом пакете военной помощи Украине. Речь идет о 240 грузовиках, которые, по утверждению бельгийской стороны, очень ждут ВСУ.

Об этом сообщает издание De Standaard.

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Министерство обороны Бельгии намерено передать новую партию военной помощи Украине.

Речь идет о военных грузовиках.

"Часто акцент делается на поставках вооружения, но украинские подразделения также очень ждут этих грузовиков. Во время конфликта логистика является по меньшей мере такой же важной, как и оружие", — подчеркнули в Минобороны Бельгии.

Детали помощи

Всего Бельгия готовится передать Вооруженным силам Украины 240 грузовых автомобилей.

Речь идет о грузовиках Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi и Volvo Manumat.

Планируется, что эта военная помощь отправится в Украину уже на следующей неделе.

Издание отметило, что в бельгийской армии есть 400 грузовых автомобилей Volvo. Таким образом Украина получит большую часть военного автопарка Бельгии.

Напомним, в январе было заявлено, что Бельгия передаст Украине рекордный пакет военной помощи на общую сумму 92 млн долларов. Туда войдет армейская техника, винтовки, зенитные установки и патроны, и таким образом, Украина сможет защитить себя.

Фото: ibericatruck

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