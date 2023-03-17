Бельгия готовит новую партию помощи Украине: ВСУ получат более 200 грузовиков
Бельгийское министерство обороны объявило о новом пакете военной помощи Украине. Речь идет о 240 грузовиках, которые, по утверждению бельгийской стороны, очень ждут ВСУ.
Об этом сообщает издание De Standaard.
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Бельгийские грузовики для Украины
Министерство обороны Бельгии намерено передать новую партию военной помощи Украине.
Речь идет о военных грузовиках.
"Часто акцент делается на поставках вооружения, но украинские подразделения также очень ждут этих грузовиков. Во время конфликта логистика является по меньшей мере такой же важной, как и оружие", — подчеркнули в Минобороны Бельгии.
Детали помощи
Всего Бельгия готовится передать Вооруженным силам Украины 240 грузовых автомобилей.
Речь идет о грузовиках Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi и Volvo Manumat.
Планируется, что эта военная помощь отправится в Украину уже на следующей неделе.
Издание отметило, что в бельгийской армии есть 400 грузовых автомобилей Volvo. Таким образом Украина получит большую часть военного автопарка Бельгии.
Напомним, в январе было заявлено, что Бельгия передаст Украине рекордный пакет военной помощи на общую сумму 92 млн долларов. Туда войдет армейская техника, винтовки, зенитные установки и патроны, и таким образом, Украина сможет защитить себя.
Фото: ibericatruck