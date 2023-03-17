Бельгия готовит новую партию помощи Украине: ВСУ получат более 200 грузовиков

Грузовые автомобили поедут в Украину уже на следующей неделе

Бельгийское министерство обороны объявило о новом пакете военной помощи Украине. Речь идет о 240 грузовиках, которые, по утверждению бельгийской стороны, очень ждут ВСУ.

Об этом сообщает издание De Standaard.

Бельгийские грузовики для Украины

Министерство обороны Бельгии намерено передать новую партию военной помощи Украине.

Речь идет о военных грузовиках.

"Часто акцент делается на поставках вооружения, но украинские подразделения также очень ждут этих грузовиков. Во время конфликта логистика является по меньшей мере такой же важной, как и оружие", — подчеркнули в Минобороны Бельгии.

Детали помощи

Всего Бельгия готовится передать Вооруженным силам Украины 240 грузовых автомобилей.

Речь идет о грузовиках Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi и Volvo Manumat.

Планируется, что эта военная помощь отправится в Украину уже на следующей неделе.

Издание отметило, что в бельгийской армии есть 400 грузовых автомобилей Volvo. Таким образом Украина получит большую часть военного автопарка Бельгии.

Напомним, в январе было заявлено, что Бельгия передаст Украине рекордный пакет военной помощи на общую сумму 92 млн долларов. Туда войдет армейская техника, винтовки, зенитные установки и патроны, и таким образом, Украина сможет защитить себя.

Фото: ibericatruck