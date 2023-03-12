Бельгія передасть броньовані машини швидкої допомоги для України

Броньовані машини швидкої допомоги

Бельгія передасть Україні броньовані карети швидкої допомоги. Загальна кількість, яку отримає держава — 14 одиниць.

Про це повідомило посольство України у королівстві Бельгія.

Деталі

"Уже найближчим часом транспортні засоби будуть відправлені на лінію фронту, де вони здійснюватимуть свою головну місію — рятуватимуть життя наших захисників, які боронять нашу державу, а також мирних жителів, які постійно стають жертвами варварських російських обстрілів", — йдеться у заяві.

Акція була реалізована в рамках ініціативи LUkraine asbl "Ukraine is calling", підтриманої Посольством України в Бельгії та Люксембурзі.

Метою ініціативи став збір 10 млн євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин.

"Висловлюємо велику подяку Міністерству оборони Люксембургу, зокрема віцепрем'єр-міністру — міністру оборони Люксембургу пану Франсуа Баушу, начальнику Генерального штабу Стіву Туллу та заступнику голови компанії Venari Group Оліверу Норту. Окреме дякую президенту LUkraine пану Миколі Жарову, віцепрезиденту LUkraine Інні Яременко, а також усій команді LUkraine", — додали в посольстві.

Нагадаємо, ще одна країна світу визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне ухвалила Палата представників бельгійського парламенту.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори із прем'єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо. Сторони обговорили продовження оборонної співпраці.

Додамо, Норвегія разом зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні дві нові системи протиповітряної оборони NASAMS. Це стало відомо після зустрічі Бйорна Арільда Грама з Володимиром Зеленським.