Бельгия передаст бронированные машины скорой помощи для Украины

Бронированные машины скорой помощи

Бельгия передаст Украине бронированные кареты скорой помощи. Общее количество, которое получит государство — 14 единиц.

Об этом сообщило посольство Украины в королевстве Бельгия.

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"Уже в ближайшее время транспортные средства будут отправлены на линию фронта, где они будут осуществлять свою главную миссию — будут спасать жизнь наших защитников, защищающих наше государство, а также мирных жителей, постоянно становящихся жертвами варварских российских обстрелов", — говорится в заявлении.

Акция была реализована в рамках инициативы LUkraine asbl "Ukraine is calling", поддержанной Посольством Украины в Бельгии и Люксембурге.

Целью инициативы стал сбор 10 млн евро для закупки 112 автомобилей скорой помощи и пожарных машин.

"Выражаем большую благодарность Министерству обороны Люксембурга, в частности вице-премьер-министру — министру обороны Люксембурга господину Франсуа Баушу, начальнику Генерального штаба Стиву Туллу и заместителю председателя компании Venari Group Оливеру Норту. Отдельное спасибо президенту LUkraine господину Николаю Жарову, вице-президенту LUkraine Инне Яременко, а также всей команде LUkraine", — добавили в посольстве.

Напомним, еще одна страна мира признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующее решение приняла Палата представителей бельгийского парламента.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

Добавим, Норвегия вместе с Соединенными Штатами Америки передаст Украине две новые системы противовоздушной обороны NASAMS. Это стало известно после встречи Бьорна Арильда Грамма с Владимиром Зеленским.