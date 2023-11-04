Бен Ходжес пояснив, чому Україні поки що не вдалося звільнити Крим

Генерал Бен Годжес. Фото: Atlantic Council

Сполучені Штати на Німеччина зволікають з передачею Україні далекобійних ракет. Саме через це Сили оборони поки що не звільнили Крим.

Таку думку висловив колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Годжес в інтерв'ю "Радіо Собода".

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Колишній командувач армією США в Європі зазначив, що схвильований відмовою США та Німеччини надавати Україні далекобійну зброю. Він вважає, що саме через це не справдилися його прогнози щодо звільнення від російських загарбників Криму.

"Я помилився з термінами, але Україна все одно звільнить Крим", — зазначив Бен Годжес.

Генерал також зазначив, що звільнення Криму є запорукою перемоги України у боротьбі проти російських загарбників.

"Я був упевнений, що адміністрація США зрозуміє, що потрібно допомогти Україні здобути перемогу. А запорука перемоги — це звільнення Криму. Для цього потрібно високоточне далекобійна зброя", — пояснив генерал.

Нагадаємо, генерал Бен Годжес вважав, що Україна зможе звільнити Крим до кінця літа 2023 року.