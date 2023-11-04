Бен Ходжес объяснил, почему Украине пока не удалось освободить Крым
Соединенные Штаты на Германия затягивают передачу Украине дальнобойных ракет. Именно поэтому Силы обороны пока не освободили Крым.
Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес в интервью "Радио Свобода".
Украина освободит Крым, но позже
Бывший командующий армией США в Европе отметил, что взволнован отказом США и Германии предоставлять Украине дальнобойное оружие. Он считает, что именно поэтому не оправдались его прогнозы по освобождению от российских захватчиков Крыма.
"Я ошибся со сроками, но Украина все равно уволит Крым", — отметил Бен Годжес.
Генерал также отметил, что увольнение Крыма является залогом победы Украины в борьбе против российских захватчиков.
"Я был уверен, что администрация США поймет, что нужно помочь Украине одержать победу. А залог победы - это освобождение Крыма. Для этого нужно высокоточное дальнобойное оружие", — пояснил генерал.
Напомним, генерал Бен Годжес считал, что Украина сможет уволить Крым до конца лета 2023 года.
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