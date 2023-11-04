Бен Ходжес объяснил, почему Украине пока не удалось освободить Крым

Генерал Бен Годжес. Фото: Atlantic Council

Соединенные Штаты на Германия затягивают передачу Украине дальнобойных ракет. Именно поэтому Силы обороны пока не освободили Крым.

Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес в интервью "Радио Свобода".

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Бывший командующий армией США в Европе отметил, что взволнован отказом США и Германии предоставлять Украине дальнобойное оружие. Он считает, что именно поэтому не оправдались его прогнозы по освобождению от российских захватчиков Крыма.

"Я ошибся со сроками, но Украина все равно уволит Крым", — отметил Бен Годжес.

Генерал также отметил, что увольнение Крыма является залогом победы Украины в борьбе против российских захватчиков.

"Я был уверен, что администрация США поймет, что нужно помочь Украине одержать победу. А залог победы - это освобождение Крыма. Для этого нужно высокоточное дальнобойное оружие", — пояснил генерал.

Напомним, генерал Бен Годжес считал, что Украина сможет уволить Крым до конца лета 2023 года.