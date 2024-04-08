Без чого Україна може програти війну з Росією — відповідь Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна може програти війну з Росією. Головним фактором глава держави назвав затягування Конгресом США пакету допомоги Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

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"Якщо Конгрес не допоможе, Україна програє війну. І нам потрібно знайти публічний формат для цього. Якщо Україна програє цю війну, інші країни будуть атаковані", — сказав він.

Затримка пакета допомоги від США — головні новини

Нагадаємо, у Конгресі Сполучених Штатів знову відклали голосування за військову допомогу Україні, яке відбудеться не раніше середини квітня. За даними ЗМІ, спікер Майк Джонсон шукає способи, як зменшити опір з боку республіканських прихильників.

Зрештою, у Білому домі запевнили, що адміністрація Сполучених Штатів Америки й надалі шукатиме способи надання екстреної допомоги Україні на тлі затягування відповідного рішення в Палаті представників.

Водночас глава держави сподівається, що Конгрес США проголосує за виділення фінансової допомоги Україні. Він додав, що уряд України розглядає можливі й інші варіанти допомоги, наприклад, у кредит.