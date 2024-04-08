Без чего Украина может проиграть войну с Россией — ответ Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина может проиграть войну с Россией. Главным фактором глава государства назвал затягивание Конгрессом США пакета помощи Украине.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

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"Если Конгресс не поможет, Украина проиграет войну. И нам нужно найти публичный формат для этого. Если Украина проиграет эту войну, другие страны будут атакованы", — сказал он.

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Напомним, в Конгрессе Соединенных Штатов снова отложили голосование за военную помощь Украине, которое состоится не ранее середины апреля. По данным СМИ, спикер Майк Джонсон ищет способы, как снизить сопротивление со стороны республиканских сторонников.

В конце концов, в Белом доме заверили, что администрация Соединенных Штатов Америки и дальше будет искать способы предоставления экстренной помощи Украине на фоне затягивания соответствующего решения в Палате представителей.

В то же время глава государства надеется, что Конгресс США проголосует за выделение финансовой помощи Украине. Он добавил, что правительство Украины рассматривает возможные и другие варианты помощи, например в кредит.