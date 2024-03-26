Без світла, води та з прослушкою телефонів — яка гуманітарна ситуація в Новій Каховці

Вʼїзд до Нової Каховки. Фото: google.com

Півтора місяця майже вся Нова Каховка жила практично без електропостачання. Нині перебої знову повернулися, вода та звʼязок зʼявляються по годинах, а телефони почали прослуховувати.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Нова Каховка від початку великої війни перебуває в окупації. Люди дедалі менше виходять на вулиці без особливої потреби, а умови для життя стають дедалі гіршими.

"На сьогоднішній день є проблеми побутового характеру. Не було півтора місяця електроенергії, зараз знову з перебоями поставляється. Немає стабільного звʼязку — він там по годинах, водичка подається знову по годинах", — повідомив Володимир Коваленко.

Тим часом у місті посилюється полювання на тих, хто не підтримує окупаційну владу. Тепер людям небезпечно зідзвонюватись навіть зі своїми рідними.

"Саме таке страшне, кажуть, що активізувалися з точки зору прослуховування ворожі установи і структури", — розповів мер Нової Каховки.

Нагадаємо, місцеві жителі Нової Каховки розповіли, що бачили, як росіяни самі обстрілюють місто з міномету.

Також зазначимо, що завдяки весняному таненню снігів до Каховського водосховища повертається вода.