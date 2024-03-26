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Без света, воды и с прослушиванием телефонов — какая гуманитарная ситуация в Новой Каховке

26 марта 2024 06:30
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Без света, воды и с прослушиванием телефонов — какая гуманитарная ситуация в Новой Каховке
Въезд в Новую Каховку. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Полтора месяца почти вся Новая Каховка жила практически без электроснабжения. Сейчас перебои снова вернулись, вода и связь появляются по часам, а телефоны стали прослушивать.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Новая Каховка с начала войны находится в оккупации. Люди все меньше выходят на улицы без особой нужды, а условия для жизни становятся все хуже.

"На сегодняшний день есть проблемы бытового характера. Не было полтора месяца электроэнергии, сейчас снова с перебоями поставляется. Нет стабильной связи — она там по часам, водичка подается снова по часам", — сообщил Владимир Коваленко.

Тем временем в городе усиливается охота на тех, кто не поддерживает оккупационные власти. Теперь людям опасно созваниваться даже со своими родными.

"Именно такое страшное, говорят, что активизировались с точки зрения прослушивания вражеские учреждения и структуры", — рассказал мэр Новой Каховки.

Напомним, местные жители Новой Каховки рассказали, что видели, как россияне сами обстреливают город из миномета.

Также отметим, что благодаря весеннему таянию снегов в Каховское водохранилище возвращается вода.

электроэнергия
вода
оккупанты
оккупация
Новая Каховка
свет

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