Безкоштовна оренда житла у Німеччині: як отримати її українцям
Після 24 лютого 2022 року — початку повномасштабної війни в Україні — чимало наших співгромадян шукали прихисток за кордоном. Багато українців опинилося у Німеччині. Там місцева влада надала їм фінансову допомогу, житло, роботу.
На сайті ukrainianingermany.de. йдеться, що українці у Німеччині можуть отримати безкоштовне житло.
Договір оренди житла в Німеччині
Повідомляється, що українці, які знаходяться в Німеччині, можуть не платити за оренду житла. Але у тому випадку, якщо вони отримуватимуть таку допомогу від Jobcentre або ж від Sozialamt. Для її оформлення треба спочатку відповідне свідоцтво — Wohnberechtigungsschein. У разі, якщо ви підпишете договір без нього, тоді платити за житло доведеться самостійно.
Для того, щоб ви змогли отримати таку допомогу від Jobcentre, необхідно вказати:
- житлову площу та кількість кімнат;
- вид опалення;
- вартість комунальних послуг;
- витрати на опалення;
- розмір орендної плати;
- суму застави (Kaution).
А для орендування житла, потрібно укласти угоду.
В договорі про оренду житла має бути:
- Kaution (сума застави);
- Kündigung (розірвання договору);
- Haustiere (умови проживання з домашніми тваринами);
- Mietobjekt (інформація про майно, меблі, кількість кімнат тощо);
- Miethöhe (умови орендної плати, комунальні платежі, рахунок тощо);
- Hausordung (правила будинку: години тиші, сортування сміття, а також інші правила, порушення яких вважатиметься підставою для розірвання угоди).
Нагадаємо, додаткові 10 мільйонів євро для фінансування допомоги біженцям з України виділить Латвія. Кошти передадуть органам місцевого самоврядування.
Також ми повідомляли, що в Німеччині з початком 2024 року підвищать соціальні виплати, зокрема й для біженців з України. Через інфляцію допомога зросте на 12%.
Додамо, що влітку 2023 року влада Чехії скоротила надання пільг для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні на тлі війни. Умови виплати допомоги посилили задля економії бюджетних грошей.