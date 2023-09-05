Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Безкоштовна оренда житла у Німеччині: як отримати її українцям arrow

Безкоштовна оренда житла у Німеччині: як отримати її українцям

5 вересня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Безкоштовна оренда житла у Німеччині: як отримати її українцям
Підписання договору оренди житла. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Після 24 лютого 2022 року — початку повномасштабної війни в Україні — чимало наших співгромадян шукали прихисток за кордоном. Багато українців опинилося у Німеччині. Там місцева влада надала їм фінансову допомогу, житло, роботу.

На сайті ukrainianingermany.de. йдеться, що українці у Німеччині можуть отримати безкоштовне житло. 

Читайте також:

Договір оренди житла в Німеччині

Повідомляється, що українці, які знаходяться в Німеччині, можуть не платити за оренду житла. Але у тому випадку, якщо вони отримуватимуть таку допомогу від Jobcentre або ж від Sozialamt. Для її оформлення треба спочатку відповідне свідоцтво — Wohnberechtigungsschein. У разі, якщо ви підпишете договір без нього, тоді платити за житло доведеться самостійно.

Для того, щоб ви змогли отримати таку допомогу від Jobcentre, необхідно вказати:

  • житлову площу та кількість кімнат;
  • вид опалення;
  • вартість комунальних послуг;
  • витрати на опалення;
  • розмір орендної плати;
  • суму застави (Kaution).

А для орендування житла, потрібно укласти угоду.

В договорі про оренду житла має бути:

  • Kaution (сума застави);
  • Kündigung (розірвання договору);
  • Haustiere (умови проживання з домашніми тваринами);
  • Mietobjekt (інформація про майно, меблі, кількість кімнат тощо);
  • Miethöhe (умови орендної плати, комунальні платежі, рахунок тощо);
  • Hausordung (правила будинку: години тиші, сортування сміття, а також інші правила, порушення яких вважатиметься підставою для розірвання угоди).

Нагадаємо, додаткові 10 мільйонів євро для фінансування допомоги біженцям з України виділить Латвія. Кошти передадуть органам місцевого самоврядування.

Також ми повідомляли, що в Німеччині з початком 2024 року підвищать соціальні виплати, зокрема й для біженців з України. Через інфляцію допомога зросте на 12%.

Додамо, що влітку 2023 року влада Чехії скоротила надання пільг для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні на тлі війни. Умови виплати допомоги посилили задля економії бюджетних грошей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз