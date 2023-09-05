Безкоштовна оренда житла у Німеччині: як отримати її українцям

Підписання договору оренди житла. Фото: depositphotos.com

Після 24 лютого 2022 року — початку повномасштабної війни в Україні — чимало наших співгромадян шукали прихисток за кордоном. Багато українців опинилося у Німеччині. Там місцева влада надала їм фінансову допомогу, житло, роботу.

На сайті ukrainianingermany.de. йдеться, що українці у Німеччині можуть отримати безкоштовне житло.

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Договір оренди житла в Німеччині

Повідомляється, що українці, які знаходяться в Німеччині, можуть не платити за оренду житла. Але у тому випадку, якщо вони отримуватимуть таку допомогу від Jobcentre або ж від Sozialamt. Для її оформлення треба спочатку відповідне свідоцтво — Wohnberechtigungsschein. У разі, якщо ви підпишете договір без нього, тоді платити за житло доведеться самостійно.

Для того, щоб ви змогли отримати таку допомогу від Jobcentre, необхідно вказати:

житлову площу та кількість кімнат;

вид опалення;

вартість комунальних послуг;

витрати на опалення;

розмір орендної плати;

суму застави (Kaution).

А для орендування житла, потрібно укласти угоду.

В договорі про оренду житла має бути:

Kaution (сума застави);

Kündigung (розірвання договору);

Haustiere (умови проживання з домашніми тваринами);

Mietobjekt (інформація про майно, меблі, кількість кімнат тощо);

Miethöhe (умови орендної плати, комунальні платежі, рахунок тощо);

Hausordung (правила будинку: години тиші, сортування сміття, а також інші правила, порушення яких вважатиметься підставою для розірвання угоди).

Нагадаємо, додаткові 10 мільйонів євро для фінансування допомоги біженцям з України виділить Латвія. Кошти передадуть органам місцевого самоврядування.

Також ми повідомляли, що в Німеччині з початком 2024 року підвищать соціальні виплати, зокрема й для біженців з України. Через інфляцію допомога зросте на 12%.

Додамо, що влітку 2023 року влада Чехії скоротила надання пільг для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні на тлі війни. Умови виплати допомоги посилили задля економії бюджетних грошей.