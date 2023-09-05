Бесплатная аренда жилья в Германии: как получить ее украинцам

Подписание договора аренды жилья. Фото: depositphotos.com

После 24 февраля 2022 года — начала полномасштабной войны в Украине — многие наши сограждане искали убежище за границей. Многие украинцы оказались в Германии. Там местные власти предоставили им финансовую помощь, жилье, работу.

На сайте ukrainianingermany.de. говорится, что украинцы в Германии могут получить бесплатное жилье.

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Договор аренды жилья в Германии

Сообщается, что находящиеся в Германии украинцы могут не платить за аренду жилья. Но в том случае, если они будут получать такую помощь от Jobcentre или от Sozialamt. Для ее оформления нужно сначала соответствующее свидетельство — Wohnberechtigungsschein. В случае если вы подпишете договор без него, тогда платить за жилье придется самостоятельно.

Для того чтобы вы смогли получить такую помощь от Jobcentre, необходимо указать:

жилую площадь и количество комнат;

вид отопления;

стоимость коммунальных услуг;

расходы на отопление;

размер арендной платы;

сумму залога (Kaution).

А для аренды жилья нужно заключить сделку.

В договоре об аренде жилья должно быть:

Kaution (сумма залога);

Kündigung (расторжение договора);

Haustiere (условия проживания с домашними животными);

Mietobjekt (информация об имуществе, мебели, количестве комнат и т.п.);

Miethöhe (условия арендной платы, коммунальные платежи, счет и т.п.);

Hausordung (правила дома: часы тишины, сортировка мусора, а также другие правила, нарушение которых будет считаться основанием для расторжения сделки).

Напомним, дополнительные 10 миллионов евро для финансирования помощи беженцам из Украины выделит Латвия. Средства передадут органам местного самоуправления.

Также мы сообщали, что в Германии с началом 2024 повысят социальные выплаты, в том числе и для беженцев из Украины. Из-за инфляции помощь вырастет на 12%.

Добавим, что летом 2023 года власти Чехии сократили предоставление льгот для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране на фоне войны. Условия выплаты пособий ужесточены для экономии бюджетных денег.