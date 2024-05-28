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Безпекова угода з Іспанією — Зеленський натякнув на додаткову систему ППО для України

28 травня 2024 21:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський розкрив деталі домовленостей з Іспанією
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Україна та Іспанія у понеділок, 27 травня, підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Згідно з нею, Україна отримає додаткову систему ППО для захисту від російських повітряних атак.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

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"Що стосується, наприклад, Іспанії, там я звернув би на це увагу, у нас дійсно були відповідні домовленості, і буде додаткове ППО щодо конкретних систем і конкретних ракет", — сказав український лідер.

Водночас Президент не бажає розкривати подробиці, допоки ці системи не доставили до України.

Нагадаємо, двостороння Угода про співробітництво з Іспанією спрямована на підтримку озброєнь та допомозі в реконструкції і розмінуванні. 

Також ми писали, що Зеленський зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI. Президент висловив вдячність за підтримку, яку надає країна, зокрема, за гуманітарну допомогу та допомогу біженцям. 

Володимир Зеленський
військова допомога
Іспанія
ППО
угода
війна в Україні

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