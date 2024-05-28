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Соглашение по безопасности с Испанией — Зеленский намекнул на дополнительную систему ПВО для Украины

28 мая 2024 21:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский раскрыл детали договоренностей с Испанией
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина и Испания в понедельник, 27 мая, подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно ему, Украина получит дополнительную систему ПВО для защиты от российских воздушных атак.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

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"Что касается, например, Испании, там я бы обратил на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительное ПВО по конкретным системам и конкретным ракетам", — сказал украинский лидер.

В то же время, Президент не желает раскрывать подробности, пока эти системы не доставили в Украину.

Напомним, двустороннее Соглашение о сотрудничестве с Испанией направлено на поддержку вооружений и помощи в реконструкции и разминировании.

Мы также писали, что Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI. Президент выразил благодарность за поддержку, оказываемую страной, в частности, за гуманитарную помощь и помощь беженцам.

Владимир Зеленский
военная помощь
Испания
ПВО
соглашение
война в Украине

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