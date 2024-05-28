Зеленский раскрыл детали договоренностей с Испанией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Украина и Испания в понедельник, 27 мая, подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно ему, Украина получит дополнительную систему ПВО для защиты от российских воздушных атак.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

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"Что касается, например, Испании, там я бы обратил на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительное ПВО по конкретным системам и конкретным ракетам", — сказал украинский лидер.

В то же время, Президент не желает раскрывать подробности, пока эти системы не доставили в Украину.

Напомним, двустороннее Соглашение о сотрудничестве с Испанией направлено на поддержку вооружений и помощи в реконструкции и разминировании.

Мы также писали, что Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI. Президент выразил благодарность за поддержку, оказываемую страной, в частности, за гуманитарную помощь и помощь беженцам.