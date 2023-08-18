Безпілотник ЗСУ ефектно знищив танк РФ, що коштував мільйони доларів
Збройні сили України знищили російський танк Т-90 на Сватівському напрямку. Для цього українські воїни застосували FPV-дрон.
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
У росіян поменшало танків
"FPV-дрон уразив ворожий танк Т-90 вартістю 4,5 млн доларів", — говориться у повідомленні.
За його словами, це результат роботи операторів ударної роти БПЛА "АХІЛЛЕС" 92 окремої штурмової бригади на Сватівському напрямку. Для знищення ворожої техніки бійці використали дрон-камікадзе українського виробництва.
Міністр зазначив, що безпілотник за кілька сотень доларів уражає техніку вартістю в мільйони доларів.
"Маємо багато таких кейсів. Тому продовжуємо розвивати "Армію дронів". Ураженої техніки росіян буде більше", — додав Федоров.
Напомним, издание Reuters сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall до конца 2023 года направит в Украину новую беспилотную систему под названием Luna New Generation. Комплектация включает станцию контроля на земле, несколько дронов, пусковую установку и военно-транспортные средства.