Безпілотник ЗСУ ефектно знищив танк РФ, що коштував мільйони доларів

Знищений танк окупантів. Фото: УНІАН

Збройні сили України знищили російський танк Т-90 на Сватівському напрямку. Для цього українські воїни застосували FPV-дрон.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"FPV-дрон уразив ворожий танк Т-90 вартістю 4,5 млн доларів", — говориться у повідомленні.

За його словами, це результат роботи операторів ударної роти БПЛА "АХІЛЛЕС" 92 окремої штурмової бригади на Сватівському напрямку. Для знищення ворожої техніки бійці використали дрон-камікадзе українського виробництва.

Міністр зазначив, що безпілотник за кілька сотень доларів уражає техніку вартістю в мільйони доларів.

"Маємо багато таких кейсів. Тому продовжуємо розвивати "Армію дронів". Ураженої техніки росіян буде більше", — додав Федоров.

Напомним, издание Reuters сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall до конца 2023 года направит в Украину новую беспилотную систему под названием Luna New Generation. Комплектация включает станцию контроля на земле, несколько дронов, пусковую установку и военно-транспортные средства.