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Беспилотник ВСУ эффектно уничтожил танк РФ, стоивший миллионы долларов

18 августа 2023 06:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Беспилотник ВСУ эффектно уничтожил танк РФ, стоивший миллионы долларов
Уничтожен танк окупантов. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вооруженные силы Украины уничтожили российский танк Т-90 на Сватовском направлении. Для этого украинские воины применили FPV-дрон.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"FPV-дрон поразил вражеский танк Т-90 стоимостью 4,5 млн долларов", — говорится в сообщении.

По его словам, это результат работы операторов ударной роты БПЛА "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады на Сватовском направлении. Для уничтожения вражеской техники бойцы использовали дрон-камикадзе украинского производства.

Министр отметил, что беспилотник за несколько сот долларов поражает технику стоимостью в миллионы долларов.

"Имеем много таких кейсов. Поэтому продолжаем развивать "Армию дронов". Пораженной техники россиян будет больше", — добавил Федоров.

Напомним, издание Reuters сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall до конца 2023 года направит в Украину новую беспилотную систему под названием Luna New Generation. Комплектация включает станцию контроля на земле, несколько дронов, пусковую установку и военно-транспортные средства.

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