Безпілотники розвернулись в іншому напрямку — яким областям загрожує небезпека
Повітряна тривога в Україні зараз 18 квітня почала ширитись на західні області. Йдеться про Хмельницьку та Чернівецьку. Своєю чергою ударні безпілотники продовжують свій політ в напрямку заходу.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога змістилась 18 квітня
Після повідомлення від українських захисників про політ ударного дрона в бік заходу, "почервоніли" Житомирська, Чернівецька й Хмельницька області.
Пізніше військові попередили про активність тактичної авіації ворога на північному сході, що призвело до оголошення повітряної тривоги в Харківській області.
Оновлено 05:54. Повітряна тривога дісталася Тернопільської області.
Оновлено 06:10. За даними українських бійців, ударні дрони продовжують летіти на захід.
"Група шахедів на кордоні Хмельницької та Тернопільської областей!" — повідомляють Повітряні сили.
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