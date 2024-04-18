Безпілотники розвернулись в іншому напрямку — яким областям загрожує небезпека

Безпілотник летить в нічному небі. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога в Україні зараз 18 квітня почала ширитись на західні області. Йдеться про Хмельницьку та Чернівецьку. Своєю чергою ударні безпілотники продовжують свій політ в напрямку заходу.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Після повідомлення від українських захисників про політ ударного дрона в бік заходу, "почервоніли" Житомирська, Чернівецька й Хмельницька області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Пізніше військові попередили про активність тактичної авіації ворога на північному сході, що призвело до оголошення повітряної тривоги в Харківській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 05:54. Повітряна тривога дісталася Тернопільської області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 06:10. За даними українських бійців, ударні дрони продовжують летіти на захід.

"Група шахедів на кордоні Хмельницької та Тернопільської областей!" — повідомляють Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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