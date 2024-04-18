Беспилотники развернулись в другом направлении – каким областям угрожает опасность
18 апреля 2024 05:19
обновлено: 05:26
Беспилотник летит в ночное небо. Фото: mil.in.ua
Воздушная тревога в Украине сейчас 18 апреля начала распространяться на западные области. Речь идет о Хмельницкой и Черновицкой. В свою очередь ударные беспилотники продолжают свой полет в направлении мероприятия.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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После сообщения от украинских защитников о полете ударного дрона в сторону мероприятия, покраснели Житомирская, Черновицкая и Хмельницкая области.
Позже военные предупредили об активности тактической авиации врага на северо-востоке, что привело к оглашению воздушной тревоги в Харьковской области.
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