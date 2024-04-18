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Беспилотники развернулись в другом направлении – каким областям угрожает опасность

18 апреля 2024 05:19
обновлено: 05:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Беспилотники развернулись в другом направлении – каким областям угрожает опасность
Беспилотник летит в ночное небо. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 18 апреля начала распространяться на западные области. Речь идет о Хмельницкой и Черновицкой. В свою очередь ударные беспилотники продолжают свой полет в направлении мероприятия.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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После сообщения от украинских защитников о полете ударного дрона в сторону мероприятия, покраснели Житомирская, Черновицкая и Хмельницкая области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 18 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Позже военные предупредили об активности тактической авиации врага на северо-востоке, что привело к оглашению воздушной тревоги в Харьковской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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