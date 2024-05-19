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Безугла дала "останнє попередження" Сирському та назвала кількох генералів ЗСУ злочинцями

19 травня 2024 20:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мар'яна Безугла назвала деяких генералів ЗСУ злочинцями
Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: facebook.com/bezuhlamariana
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народна депутатка Мар'яна Безугла назвала деяких генералів злочинцями. Вона також звинуватила їх у російському наступі на Харківську область та провалі оборони на Покровському напрямку.

Про це Мар'яна Безугла написала у Telegram у неділю, 19 травня.

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За словами нардепки, новий керівник фронтом генерал Юрій Содоль — "злочинець". 

"Сирський дозволив йому поставити "своїх": Галушкіна, Соколова, Луценка. Не за навиками, а за належністю до генеральської фракції Содоля", — наголосила вона.

Безугла зазначила, що попередній командувач ОТУВ "Харків" генерал Юрій Галушкін нібито провалив оборону Харківської області. Вона каже, що добилася його заміни, однак зараз там Михайло Драпатий. За словами нардепки, після цього Содоль намагався її блокувати по всьому фронту.

Нардепка розповіла, що генерал-майор Андрій Соколов має кримінальне провадження по Чонгару і зараз відповідальний за ділянку фронту. Також вона зазначила, що Луценко нібито пропустив прорив Очеретиного на Покровськ і не покараний.

"Жоден генерал не покараний ні при Залужному, ні при Сирському. Вони спливають знову і знову. Нічого не помінялося. Генеральські фракції продовжують гробити наше майбутнє. І Сирський — частина процесу. Він не може вийти за рамки. Я бачу спроби", — наголосила Безугла.

Вона закликала бригади триматися і запевнила, що вдасться подолати "і внутрішню армійську гниль, і росіян"

"Не мовчатиму. Тільки факти. Олександре Станіславовичу, last call", — додала Безугла.

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Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, Безугла зухвало звернулася до українців за кордоном, заявивши, що якщо вони не бачать себе українцями, то мають "здати паспорти".

Також нардепка запропонувала створити інформаційні та кібервійська в Україні. Вона заявила, що буде розбиратися з можливостями запровадження такого рішення.

війна
Мар'яна Безугла
ЗСУ
українці
Україна
нардепи
Харківська область

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