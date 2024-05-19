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Безуглая дала "последнее предупреждение" Сырскому и назвала нескольких генералов ВСУ преступниками

19 мая 2024 20:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Марьяна Безуглая назвала некоторых генералов ВСУ преступниками
Народный депутат Марьяна Безуглая, фото: facebook.com/bezuhlamariana
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народный депутат Марьяна Безуглая назвала некоторых генералов преступниками. Она обвинила их в российском наступлении на Харьковскую область и провале обороны на Покровском направлении.

Об этом Марьяна Безуглая написала в Telegram в воскресенье, 19 мая.

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По словам нардепа, новый руководитель фронтом генерал Юрий Содоль — "преступник".

"Сырский разрешил ему поставить "своих": Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля", — подчеркнула она.

Безуглая отметила, что предыдущий командующий ОТУВ "Харьков" генерал Юрий Галушкин якобы провалил оборону Харьковской области. Она говорит, что добилась его замены, но сейчас там Михаил Драпатый. По словам нардепа, после этого Содоль пытался блокировать ее по всему фронту.

Нардеп рассказала, что генерал-майор Андрей Соколов имеет уголовное производство по Чонгару и сейчас ответственный за участок фронта. Также она отметила, что Луценко якобы пропустил прорыв Очеретино на Покровск и не наказан.

"Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они всплывают снова и снова. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский — часть процесса. Он не может выйти за рамки. Я вижу попытки", — подчеркнула Безуглая.

Она призвала бригады держаться и заверила, что удастся преодолеть "и внутреннюю армейскую гниль, и россиян"

"Не буду молчать. Только факты. Александр Станиславович, last call", — добавила Безуглая.

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Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, Безуглая дерзко обратилась к украинцам за границей, заявив, что если они не видят себя украинцами, то должны "сдать паспорта".

Также нардеп предложила создать информационные и кибервойска в Украине. Она заявила, что будет разбираться с возможностями введения такого решения.

война
Марьяна Безуглая
ВСУ
украинцы
Украина
нардепы
Харьковская область

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