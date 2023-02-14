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Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії

14 лютого 2023 19:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
петиції до президента: на що жаліються росіяни
Росіяни пишуть петиції та жаліються на путіна
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

На початку війни українці кричали на весь світ, аби той відреагував на повномасштабне вторгнення росії. Люди телефонували родичам та друзям, викладали інформацію в соціальних мережах і створювали петиції, аби їх підписували всі небайдужі та свідомі, хто проти третьої світової війни, де проти світу воює росія, а за увесь світ — Україна. 

На порталі Сhange.org налякані першими ракетами та згвалтованими містами українці благали світ відреагувати на Бучу, а вже пізніше сміливі та сильні просили звільнити "азовців" та викинути росію з ООН. Тоді петиції підписували мільйони людей з усього світу, які переймалися долею України. 

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Майже рік повномасштабного вторгнення, і на порталі з'являються прохання іншої сторони — мами російських солдат опритомніли і просять повернути синів додому, бо бідність стукає у двері й діти живуть у злиднях. Як нелегко жити родичам окупантів на росії — у добірці петицій Новини.LIVE.

"Це були прості люди": в Самарі шукають трупи 

З перших днів війни світ шокувала жорстокість росії не лише до українців, а й до своїх. Тіла загиблих військових вони знищували у крематоріях на колесах, аби приховати втрати другої армії світу. Та пізніше родичі в рф почали активно чекати своїх у чорних мішках, бо за це можна було отримати компенсацію від путіна. І тепер через петицію просять відшукати загиблих в Макіївці, висловлюючи недовіру міноборони росії, яка приховує справжню кількість вбитих окупантів. 

Петиції росіян

"Військові кореспонденти зазначають, що кількість убитих занижена. Люди перебувають у стані паніки. З огляду на те, з якими порушеннями проходила мобілізація, ми не можемо вірити владі. Губернатор Самарської області Дмитро Азаров заявляє, що із сім'єю кожного загиблого зв'яжуться персонально. Однак він також зазначає, що пріоритетом роботи будуть поранені, а не загиблі", — йдеться у тексті петиції. 

Народили, аби принести в жертву путіну 

Навесні минулого року, коли окупантів вигнали з Київщини, десятки матерів російських солдат отримали свої найдорожчі подарунки на 8 березня — пральні машини, холодильники, ноутбуки і навіть мережеву білизну. Та щойно поставки з України через пошту білорусі закінчилися, жінки опритомніли — живуть у злиднях, і бідність стукає у двері. Тепер просять повернути чоловіків додому. Ну і не дивно, у радості пожили самі, а в горі треба разом.

Петиції росіян

"Ми, матері, зараз перебуваємо у важкому та вразливому становищі. Незважаючи на всі обіцянки підтримки з боку держави, рівень життя знижується, бідність стукає у двері до абсолютної більшості російських сімей… За офіційними даними росстату, практично кожна п'ята дитина живе в сім'ї із середнім доходом нижче прожиткового мінімуму на людину, тобто у злиднях. Держава заохочує нас народжувати більше, а потім кидає нас у злиднях або приносить наших дітей у жертву своїм амбіціям", — йдеться у тексті петиції. 

путін, залиш діда у спокої 

Хоч Скабєєва та інші поплічники путіна рідко повідомляють з екранів про вбитих мобілізованих, а в москві не видають повістки, росіяни на паніці. Просять зупинити примусову мобілізацію у період проведення "спеціальної військової операції" на території України.

Петиції росіян

"Ми, громадяни росії, жінки та чоловіки, виступаємо проти загальної та часткової мобілізації. Законних підстав, виважених та аргументованих причин для її оголошення президент володимир путін не має і не може бути. У поточній ситуації невизначеності ми не готові наражати ні на моральну, ні на фізичну небезпеку чоловіків нашої країни братів, синів, чоловіків, батьків і дідів", — йдеться у тексті петиції. 

Додамо, що на порталі створити петицію може будь-яка людина чи організація. Підписати її дозволено громадянам з різних країн. От тільки петиції від родичів окупантів викликають сльози, від сміху звісно.

Бо сміливості писати подібні вимоги на офіційному сайті кремля у вбитих злиднями матерів з Самари немає. Для них виговоритися на порталі означає поговорити самим з собою. Як кажуть в народі, говорили, балакали — сіли і заплакали…

 

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