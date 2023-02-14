петиции к президенту: на что жалуются россияне

Россияне пишут петиции и жалуются на путина

В начале войны украинцы кричали на весь мир, чтобы тот отреагировал на полномасштабное вторжение россии. Люди звонили родственникам и друзьям, выкладывали информацию в социальных сетях и создавали петиции, чтобы их подписывали все неравнодушные и сознательные, кто против третьей мировой войны, где против мира воюет рф, а за весь мир — Украина.

На портале Сhange.org напуганные первыми ракетами и изнасилованными городами украинцы умоляли мир отреагировать на Бучу, а позже смелые и сильные просили освободить "азовцев" и выбросить россию из ООН. Тогда петиции подписывать миллионы людей со всего мира, которые занимались судьбой Украины.

Почти год полномасштабного вторжения и на портале появляются просьбы другой стороны — мамы русских солдат пришли в себя и просят вернуть сыновей домой, потому что бедность стучится в дверь и дети живут в нищете. Как нелегко живется родственникам оккупантов в рф — в подборке петиций Новини.LIVE.

"Это были простые люди": в Самаре ищут трупы

С первых дней войны мир шокировала жестокость россии не только к украинцам, но и к своим. Тела погибших военных они уничтожали в крематориях на колесах, чтобы скрыть потери второй армии мира. Но потом родственники в рф начали активно ждать своих в черных мешках, потому что за это можно было получить компенсацию от путина. И теперь через петиции просят отыскать погибших в Макеевке, выражая недоверие минобороны россии, скрывающему реальное количество убитых оккупантов.

"Военные корреспонденты отмечают, что количество убитых занижено. Люди находятся в состоянии паники. Учитывая, с какими нарушениями проходила мобилизация, мы не можем верить властям. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявляет, что с семьей каждого погибшего свяжутся персонально. Однако он также отмечает, что приоритетом работы будут раненые, а не погибшие", — говорится в тексте петиции.

Родили, чтобы принести в жертву путину

Весной прошлого года, когда оккупантов выгнали из Киевщины, десятки матерей российских солдат получили свои самые дорогие подарки на 8 марта — стиральные машины, холодильники, ноутбуки и даже ажурное белье. Но как только поставки из Украины по белорусской почте закончились, женщины пришли в себя — живут в нищете, и бедность стучится в дверь. Теперь просят вернуть мужчин домой. Ну и неудивительно, в радости пожили сами, а в горе надо вместе.

"Мы, матери, сейчас находимся в тяжелом и уязвимом положении. Несмотря на все обещания поддержки со стороны государства, уровень жизни снижается, бедность стучится в дверь к абсолютному большинству российских семей… По официальным данным росстата, практически каждый пятый ребенок живет в семье со средним доходом ниже прожиточного минимума на человека, то есть в нищете. Государство поощряет нас рожать больше, а затем бросает в нищете или приносит наших детей в жертву своим амбициям", — говорится в тексте петиции.

путин, оставь деда в покое

Хотя Скабеева и другие приспешники путина редко говорят с экранов об убитых мобилизованных, а в москве не выдают повестки, россияне в панике. Просят остановить принудительную мобилизацию в период проведения "специальной военной операции" на территории Украины.

"Мы, граждане россии, женщины и мужчины, выступаем против общей и частичной мобилизации. Законных оснований, взвешенных и аргументированных причин для ее объявления президент владимир путин не имеет и не может быть. В текущей ситуации неопределенности мы не готовы подвергать ни моральной, ни физической опасности мужчин нашей страны — братьев, сыновей, мужчин, родителей и дедов", — говорится в тексте петиции.

Добавим, что на портале создать петицию может любой человек или организация. Подписать ее могут граждане из разных стран. Вот только петиции от родственников оккупантов вызывают слезы, от смеха, конечно.

Ибо смелости писать подобные требования на официальном сайте кремля у убитых нищетой матерей из Самары нет. Для них выговориться на портале — значит поговорить с собой. Как говорят в народе, говорили, балакали — сіли і заплакали…