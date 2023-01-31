Конфлікт Гіркіна та Пригожина - чому посварилися російські терористи

Щоб помститися, Гіркін вирішив розповісти, як він озолотився на Донбасі

Публічна сварка російських військових злочинців перетворилася на гостросюжетний серіал із продовженням. Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін, який підписується псевдонімом Стрєлков, уже протягом тижня обмінюються образами, з'ясовуючи, хто з них головний "рятівник росії". Новини.LIVE розповідають, через що посварилися двоє найвідоміших російських терористів.

Боротьба була рівною

Конфлікт почався з критики Гіркіна на адресу Пригожина за великі втрати серед "вагнерівців" у боях за Соледар, а також за надмірну активність в інформпросторі.

"Деякі нерозумні громадяни (зокрема, які стверджують, що мають якесь керівне відношення до "Вагнера") регулярно дискредитують "оркестр" своїми публічними заявами і всілякими відеороликами. Наприклад, тими, що демонструють позасудове покарання за допомогою кувалди", — написав Гіркін у своєму телеграм-каналі 24 січня.

У відповідь Пригожин запропонував Гіркіну підкріпити свою критику вчинками та повоювати в одному з підрозділів ПВК "Вагнер".

"Пропоную йому (Гіркіну. — Ред.) прибути на територію ЛНР для призначення на керівну посаду, згідно з його компетенцією, в один зі штурмових підрозділів. Безумовно, високу посаду йому ніхто запропонувати не зможе, для цього необхідно показати свої можливості, переходити від слів до справи", — цитує Пригожина його пресслужба.

Поганий танцюрист та все, що йому заважає

Нагадаємо, минулого року Ігор Гіркін кілька разів оголошував про свою готовність негайно прибути на фронт, щоб поділитися своїм бойовим досвідом із російськими військами. У серпні 2022 року він навіть спробував вирушити до Херсонської області з паспортом на ім'я Сергія Рунова (псевдонім, який Гіркін використовував, працюючи на ФСБ) і заради конспірації навіть зголив вуса. Однак маскування не спрацювало: російські спецслужби затримали голеного Гіркіна у Криму та відправили додому.

Наступну спробу "реконструктор" зробив восени. На початку жовтня він загадково зник із соцмереж, позбавивши таким чином фоловерів можливості ставити традиційне питання "Чи нив сьогодні Гіркін?" Через кілька днів зниклий знайшовся: дружина Гіркіна Мирослава Регінська опублікувала в російській соцмережі "ВКонтакте" його світлину у військовій формі та натякнула, що незабаром він вийде на зв'язок. Незабаром Головне управління розвідки України оголосило нагороду в 100 тисяч доларів за взяття Гіркіна у полон, а українські активісти пообіцяли від себе ще 50 000 тисяч.

Гіркін з дружиною анонсували повернення "реконструктора" на фронт

Однак отримати нагороду так нікому й не вдалося: можливо, просто тому, що до місця бойових дій Гіркін так і не доїхав. У середині жовтня він був помічений у Ростовській області — за понад сто кілометрів від фронту.

Подальша бойова діяльність Гіркіна залишається загадкою. Відомо лише, що вже на початку грудня він знову з'явився в москві і почав скаржитися, що його жорстоко обдурили: виявляється, він так і не був офіційно зарахований до штату свого полку.

"У результаті ще з жовтня і до кінця листопада я перебував у складі N-ського батальйону N-ського полку незаконно, так само незаконно носив зброю та боєприпаси, незаконно виїжджав у район проведення СВО та у прифронтову зону. Якби у зазначених поїздках зі мною щось трапилося — то... треба пояснювати, що це було б представлено виключно як "самодіяльність авантюриста Гіркіна" або (у кращому разі) як нещасний випадок під час проведення "волонтерської діяльності"?" — обурився Гіркін у своєму телеграм-каналі.

Переговорний процес

Враховуючи ці попередні (і аж ніяк не героїчні) повернення Гіркіна до безпечного тилу, соцмережі почали робити ставки: чи відкрутиться цього разу "ексміністр ДНР" від участі в бойових діях, і якщо так, то під яким приводом? Тим часом Пригожин докинув до вогню дров, спрогнозувавши майбутню долю Гіркіна — причому зробив це у виразах, властивих його, Пригожина, тюремному бекграунду.

"Упевнений, що Стрєлков поведеться як закінчене сс***кло. Що буде далі: Трошев (один із командирів "вагнерівців", на якого Пригожин поклав проведення переговорів з Гіркіним. — Ред.) запросить його до Луганська. Там він потрапить на стандартну процедуру — раду командирів, Тільки після ради командирів можна стати на будь-яку командну ланку, навіть у складі відділення. На раді командирів, які злі на нього, два десятки людей йому скажуть: "У***бку, навіщо ти сюди приїхав, тварюко ***буча?". Потім запитають: "Навіщо ти, с***ченя, здав Слов'янськ? Розкажи, як ти брав гроші, тварюко погана, у Ахметова, для того, щоб втекти з нього? Розкажи, як ти кинув пацанів, паскудо?" — напророчив Пригожин.

Втім, на його думку, Гіркін таки має шанс показати, чого він вартий, пройшовши шлях рядового "вагнерівця" в "самому пеклі".

"Спробує втекти — п**ссу йому на обличчя. Загине героєм — поховаємо з почестями", — пообіцяв "кухар путіна".

Євген Пригожин

До цієї дипломатичної пропозиції приєднався також ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін, який нещодавно отримав поранення в сідницю під час святкування свого дня народження в ресторані в Донецьку.

"Гіркін, досить язиком ляпати, давай уперед, на передову. Ти і в Боснії, пам'ятаю, весь час вигадував, чому тобі щось заважає працювати. Не доїхав до фронту, ось тобі начебто шанс. Покажи, що ти мужик. Якщо є питання, знаєш, як мене в Донецьку знайти. Я вже тут", — заявив Рогозін.

Тим часом на захист Гіркіна виступив його поплічник Михайло Полинков, який випустив відеозвернення, де обізвав Пригожина "халдеєм", який міняв "тарілочки у путіна".

"Іванович (Гіркін. — Ред.) своє слово скаже, але не в твоїй пед**растичній компанії. Я маю на увазі не ПВК "Вагнер" в цілому, а ось саме тебе, халдею!" — обурився Полинков.

Сам же Гіркін не упустив шанс ухопитися за зручний привід і заявив, що після таких непарламентських висловів Пригожина на його адресу в ПВК "Вагнер" його не побачать.

І на цьому, здавалося б, конфлікт двох терористів мав прийти до природного завершення, але раптово в гру вступив ще один, уже майже забутий всіма персонаж.

Золото Донбасу

Новою дійовою особою драми виявився відомий терорист Ігор "Бєс" Безлер, який посварився з Гіркіним ще у 2014 році. 29 січня Безлер випустив відеозвернення, в якому розповів, що у Слов'янську він особисто передавав Гіркіну гроші, відібрані в українських інкасаторів. Ці гроші, за словами Безлера, згодом зникли у невідомому напрямку.

У відповідь Гіркін того ж дня заявив, що все награбоване російськими терористами він витратив виключно на потреби цих терористів.

"Дійсно, передавали мені (тоді) грошей багато, і явно не лише Ігор Миколайович (Безлер. — Ред.). Іноді — кількома сумками, набитими пачками гривень. І є дві основні версії того, куди я подів ці гроші. Першу озвучив ще покійний Захарченко — про два КАМАЗи, набиті грошима, заради яких пробивався коридор до кордону з росією. Друга є менш романтичною і полягає в тому, що... гроші я постійно витрачав. На ополчення, на підтримку міських служб Слов'янська, на цигарки, на ПММ, на тисячу необхідних справ, включаючи агентурну розвідку... Оскільки я інкасаторів не грабував, доводилося користуватися тим, що привозили та передавали", — написав Гіркін, пообіцявши найближчим часом час повною мірою розкрити історію свого збагачення на Донбасі.

Соцмережі завмерли в очікуванні нової "полунички" — проте, на жаль, замість чергових самовикриттів (які згодом, безсумнівно, стануть у нагоді трибуналу над російськими військовими злочинцями) 30 січня Гіркін вибухнув багатосторінковим, але недотепним стьобом над "фейками" про свою персону. Втім, при цьому він не забув натякнути, що дехто на Донбасі таки збагатився.

"Неприємно, звісно, що такі шановні люди, як Неллі Штепа, Антюфєєв, Ігор Безлер, Захар Прилепін (а тепер і Євген Пригожин!) знають про моє таємне величезне багатство. Але прикро не це! Ось чому, знаючи, зовсім не поважають і навіть дорікають? Самі ж теж озолотилися — хто на Донбасі, хто на Сирії та Африці!" — поскаржився Гіркін.

Чи завершиться на цій репліці скандал у шляхетній родині російських терористів — поки що невідомо. Раніше Інститут вивчення війни (ISW) висловив припущення, що конфлікт Гіркіна та Пригожина, які борються за симпатії в середовищі z-патріотів, може зіграти на руку путіну, який незадоволений поступовим посиленням впливу Пригожина та намагається його нівелювати. Проте вже зараз можна констатувати, що учасники конфлікту встигли цілком добровільно наговорити собі відразу на декілька "довічних" на міжнародному трибуналі. І рано чи пізно вони ці "довічні" отримають.