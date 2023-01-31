Конфликт Гиркина и Пригожина - почему поссорились российские террористы

Чтобы отомстить, Гиркин решил рассказать, как он озолотился на Донбассе

Публичная ссора российских военных преступников превратилась в остросюжетный сериал с продолжением. Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин, подписывающийся псевдонимом Стрелков, уже в течение недели обмениваются оскорблениями, выясняя, кто из них главный "спаситель россии". Новини.LIVE рассказывают, из-за чего поссорились двое самых известных российских террористов.

Борьба была равна

Конфликт начался с критики Гиркина в адрес Пригожина за большие потери среди "вагнеровцев" в боях за Соледар, а также за чрезмерную активность в информпространстве.

"Некоторые неразумные граждане (в том числе, кто утверждают, что имеют какое-то руководящее отношение к "Вагнеру") регулярно дискредитируют "оркестр" своими публичными заявлениями и всякого рода видеороликами. Например — демонстрирующими внесудебную казнь с помощью кувалды", — написал Гиркин в своем телеграм-канале 24 января.

В ответ Пригожин предложил Гиркину подкрепить свою критику поступками и повоевать в одном из подразделений ЧВК "Вагнер".

"Предлагаю ему (Гиркину. — Ред.) прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу", — цитирует Пригожина его пресс-служба.

Плохой танцор и все, что ему мешает

Напомним, в прошлом году Игорь Гиркин несколько раз объявлял о своей готовности немедленно прибыть на фронт, дабы поделиться своим боевым опытом с российскими войсками. В августе 2022 года он даже попытался отправиться в Херсонскую область с паспортом Сергея Рунова (псевдоним, который Гиркин использовал, работая на ФСБ) и ради конспирации даже сбрил усы. Однако маскировка не сработала: российские спецслужбы задержали бритого Гиркина в Крыму и отправили домой.

Следующую попытку "реконструктор" предпринял осенью. В начале октября он таинственно исчез из соцсетей, лишив таким образом подписчиков возможности задавать традиционный вопрос "Ныл ли сегодня Гиркин?" Через несколько дней пропажа нашлась: супруга Гиркина Мирослава Регинская опубликовала в российской соцсети "ВКонтакте" его фотографию в военной форме и намекнула, что вскоре он выйдет на связь. Вскоре после этого Главное управление разведки Украины объявило награду в 100 тысяч долларов за взятие Гиркина в плен, а украинские активисты пообещали от себя в общей сложности еще 50 000 тысяч.

Гиркин с женой анонсировали возвращение "реконструктора" на фронт

Однако получить награду так никому и не удалось: возможно, просто потому что до места боевых действий Гиркин так и не доехал. В середине октября он был замечен в Ростовской области — в более чем сотне километров от фронта.

Дальнейшая боевая деятельность Гиркина покрыта мраком. Известно только, что уже в начале декабря он снова появился в москве и начал жаловаться, что его жестоко обманули: оказывается, он так и не был официально зачислен в штат своего полка.

"В результате еще с октября и по конец ноября я находился в составе N-ского батальона N-ского полка незаконно, незаконно же носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения СВО и в прифронтовую зону. Если бы в указанных поездках со мной что-либо случилось — то... надо объяснять, что это было бы представлено исключительно "самодеятельностью авантюриста Гиркина" или (в лучшем случае) несчастным случаем при проведении "волонтерской деятельности"?" — возмутился Гиркин в своем телеграм-канале.

Переговорный процесс

Учитывая эти предыдущие (и отнюдь не героические) возвращения Гиркина в безопасный тыл, соцсети принялись делать ставки: отвертится ли на этот раз "экс-министр ДНР" от участия в боевых действиях, и если да, то под каким предлогом? Тем временем Пригожин подлил масла в огонь, спрогнозировав будущую судьбу Гиркина — причем сделал это в выражениях, свойственных его, Пригожина, тюремному бекграунду.

"Уверен, что Стрелков поведет себя как законченное сс***кло. Как будет обстоять дело дальше: Трошев (один из командиров "вагнеровцев", на которого Пригожин возложил ведение переговоров с Гиркиным. — Ред.) пригласит его в Луганск. Там он попадет на стандартную процедуру — совет командиров. Только по совету командиров возможно встать на любое командное звено, даже в составе отделения. На совете командиров, озлобленных на него, пару десятков человек скажут ему: У***бок, ты зачем сюда приехал, тварь ***бучая?". Потом зададут вопросы: "Зачем ты, с***ченок, сдал Славянск? Расскажи, как ты брал деньги, тварь поганая, у Ахметова, для того, чтобы сбежать из него? Расскажи, как ты бросил пацанов, гаденыш?", — напророчил Пригожин.

Впрочем, по его мнению, у Гиркина все-таки есть шанс показать, чего он стоит, пройдя путь рядового "вагнеровца" в "самом пекле".

"Попробует сбежать — п****ссу ему на лицо. Погибнет героем — похороним с почестями", — пообещал "повар путина".

Евгений Пригожин

К этому дипломатическому предложению присоединился также экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не так давно получивший ранение в ягодицу во время празднования своего дня рождения в ресторане в Донецке.

"Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, все время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик. Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти. Я здесь уже", — заявил Рогозин.

В защиту Гиркина выступил его подельник Михаил Полынков, выпустивший видеообращение, в котором обозвал Пригожина "халдеем", менявшим "тарелочки у путина".

"Иваныч (Гиркин. — Ред.) свое слово скажет, но не в твоей пед***растической компании. Я имею в виду не ЧВК "Вагнер" в целом, а вот именно тебя, халдей!" — возмутился Полынков.

Сам же Гиркин не преминул ухватиться за удобный предлог и заявил, что после столь непарламентских выражений Пригожина в свой адрес ноги его в ЧВК "Вагнер" не будет.

И на этом, казалось бы, конфликт двух террористов должен был прийти к естественному завершению, но внезапно в игру вступил еще один, уже почти забытый всеми персонаж.

Золото Донбасса

Новым действующим лицом драмы оказался небезызвестный террорист Игорь "Бес" Безлер, разругавшийся с Гиркиным еще в 2014 году. 29 января Безлер выпустил видеообращение, в котором рассказал, что в Славянске он лично передавал Гиркину деньги, отобранные у украинских инкассаторов. Деньги эти, по словам Безлера, впоследствии исчезли в неизвестном направлении.

В ответ Гиркин в тот же день заявил, что все награбленное российскими террористами он потратил исключительно на нужды этих же террористов.

"Так-то передавали мне (тогда) денег много, и явно не только Игорь Николаевич (Безлер. — Ред.). Иногда — несколькими сумками, доверху набитыми пачками гривен. И есть две основные версии того, куда я девал эти деньги. Первую озвучил еще покойный Захарченко — про "два КАМАЗа, набитые деньгами, ради которых пробивался коридор к границе с Россией. Вторая — менее романтичная и заключается в том, что... деньги я непрерывно тратил. На ополчение, на поддержание городских служб Славянска, на сигареты, на ГСМ, на тысячу необходимых дел, включая агентурную разведку... Поскольку я инкассаторов не грабил — приходилось пользоваться тем, что привозили и передавали", — написал Гиркин, пообещав в ближайшее же время раскрыть в полной мере историю своего обогащения на Донбассе.

Соцсети замерли в ожидании новой "клубнички" — однако, увы, вместо очередных саморазоблачений (которые впоследствии, несомненно, пригодятся трибуналу над российскими военными преступниками) 30 января Гиркин разразился многостраничным, но неостроумным стебом над "фейками" о своей персоне. Впрочем, при этом он не преминул намекнуть, что кое-кто на Донбассе все-таки обогатился.

"Неприятно, конечно, что такие уважаемые люди, как Нелли Штепа, Антюфеев, Игорь Безлер, Захар Прилепин (а теперь и Евгений Пригожин!) знают о моем тайном огромном богатстве. Но обидно не это! Вот почему, зная, совершенно не уважают и даже попрекают??? Сами же тоже озолотились — кто на Донбассе, кто на Сирии и Африке! А мне даже какую-то жалкую гуманитарку (украденную уже после 2014 года) в упрек ставят!" — пожаловался Гиркин.

Завершится ли на этой реплике скандал в благородном семействе российских террористов — пока неизвестно. Ранее Институт изучения войны (ISW) высказал предположение, что конфликт Гиркина и Пригожина, сражающихся за симпатии в среде z-патриотов, может сыграть на руку путину, который недоволен постепенным усилением влияния Пригожина и пытается его нивелировать. Однако уже сейчас можно констатировать, что участники конфликта успели совершенно добровольно наговорить себе сразу на несколько пожизненных сроков на грядущем международном трибунале. И рано или поздно они эти сроки получат.