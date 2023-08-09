Бійцям ЗСУ доплачуватимуть під час війни, — Шмигаль

Голова Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль. Фото: google

Кабінет міністрів України ухвалив нове рішення щодо надання щомісячних грошових доплат для тих, хто захищає Україну. Також це стосується військових, співробітників правоохоронних органів та рятувальників.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Доплати військовим

Глава Кабміну наголосив на необхідності підтримки тих, хто залучений до оборони країни в умовах воєнних дій.

"Підтримка відчуватиметься через фінансові стимули", — зазначив він.

На зустрічі уряду 9 серпня було вирішено встановити розміри щомісячних виплат. Так, у період воєнного стану військові та правоохоронці отримуватимуть доплати від 30 до 100 тисяч гривень, залежно від рівня їхньої участі у військових діях.

Ті, хто займається дистанційним управлінням військами, отримуватимуть до 50 тисяч гривень, а ті, хто перебуває безпосередньо на передовій, можуть розраховувати на 100 тисяч гривень.

Терміновики та курсанти також отримають заохочення у розмірі 6 та 2,35 тисяч гривень відповідно.

"Наша мета — гарантувати, що кожен захисник України, який протистоїть агресії з боку Росії, відчував турботу та підтримку від своєї держави", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, що НАЗК починало аналіз способу життя 135 керівників військкоматів із 1795 у різних регіонах України. При цьому це не передбачає, що кожна перевірка виявить порушення.