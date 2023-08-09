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Бійцям ЗСУ доплачуватимуть під час війни, — Шмигаль

9 серпня 2023 20:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Бійцям ЗСУ доплачуватимуть під час війни, — Шмигаль
Голова Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кабінет міністрів України ухвалив нове рішення щодо надання щомісячних грошових доплат для тих, хто захищає Україну. Також це стосується військових, співробітників правоохоронних органів та рятувальників.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Глава Кабміну наголосив на необхідності підтримки тих, хто залучений до оборони країни в умовах воєнних дій.

"Підтримка відчуватиметься через фінансові стимули", — зазначив він.

На зустрічі уряду 9 серпня було вирішено встановити розміри щомісячних виплат. Так, у період воєнного стану військові та правоохоронці отримуватимуть доплати від 30 до 100 тисяч гривень, залежно від рівня їхньої участі у військових діях.

Ті, хто займається дистанційним управлінням військами, отримуватимуть до 50 тисяч гривень, а ті, хто перебуває безпосередньо на передовій, можуть розраховувати на 100 тисяч гривень.

Терміновики та курсанти також отримають заохочення у розмірі 6 та 2,35 тисяч гривень відповідно.

"Наша метагарантувати, що кожен захисник України, який протистоїть агресії з боку Росії, відчував турботу та підтримку від своєї держави", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, що НАЗК починало аналіз способу життя 135 керівників військкоматів із 1795 у різних регіонах України. При цьому це не передбачає, що кожна перевірка виявить порушення.

 

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