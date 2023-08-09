Бойцам ВСУ будут доплачивать во время войны, — Шмыгаль

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль. Фото: google

Кабинет министров Украины принял новое решение о предоставлении ежемесячных денежных доплат для тех, кто защищает Украину. Также это касается военных, сотрудников правоохранительных органов и спасателей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Доплаты военным

Глава Кабмина подчеркнул необходимость поддержки тех, кто вовлечен в оборону страны в условиях военных действий.

"Поддержка будет ощущаться через финансовые стимулы", — отметил он.

На встрече правительства 9 августа было решено установить размеры ежемесячных выплат. Так, в период военного положения военные и правоохранители будут получать доплаты от 30 до 100 тысяч гривен, в зависимости от уровня их участия в военных действиях.

Те, кто занимается дистанционным управлением войсками, будут получать до 50 тысяч гривен, а те, кто находится непосредственно на передовой, могут рассчитывать на 100 тысяч гривен.

Срочники и курсанты также получат поощрения в размере 6 и 2,35 тысяч гривен соответственно.

"Наша цель — гарантировать, что каждый защитник Украины, противостоящий агрессии со стороны России, чувствовал заботу и поддержку от своего государства", — добавил Шмыгаль.

Напомним, что НАПК приступило к анализу образа жизни 135 руководителей военкоматов из 1795 в различных регионах Украины. При этом, это не подразумевает, что каждая проверка выявит нарушения.