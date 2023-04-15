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Білорусь продовжила військові навчання: йшов 51 тиждень вишколу

15 квітня 2023 03:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Білорусь продовжила військові навчання: йшов 51 тиждень вишколу
Росії не потрібна армія Білорусі, а її територія. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Білорусь вкотре продовжила військові навчання, які тривають вже 51 тиждень. Кінцева дата наразі — мінімум до 24 квітня.

Такі дані має в своєму розпорядженні моніторинговий проект "Беларускі Гаюн".

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У повідомленні йдеться, що білоруські військові покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

Зазначимо, що військові навчання у Білорусі тривають з 29 квітня 2022 року.

Метою навчань — є покращення навичок військових та їх підготовка до оборонних дій. 

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Білорусь пропонує Україні "припинити вогонь і сісти за стіл переговорів". Він запевнив, що Мінськ зацікавлений в програші України, тому намагається позиціювати себе як мирного посередника.

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