Білорусь продовжила військові навчання: йшов 51 тиждень вишколу
Білорусь вкотре продовжила військові навчання, які тривають вже 51 тиждень. Кінцева дата наразі — мінімум до 24 квітня.
Такі дані має в своєму розпорядженні моніторинговий проект "Беларускі Гаюн".
У повідомленні йдеться, що білоруські військові покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.
Зазначимо, що військові навчання у Білорусі тривають з 29 квітня 2022 року.
Метою навчань — є покращення навичок військових та їх підготовка до оборонних дій.
Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Білорусь пропонує Україні "припинити вогонь і сісти за стіл переговорів". Він запевнив, що Мінськ зацікавлений в програші України, тому намагається позиціювати себе як мирного посередника.