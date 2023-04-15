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Беларусь продолжила военные учения: шла 51 неделя выучки

15 апреля 2023 03:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Беларусь продолжила военные учения: шла 51 неделя выучки
России не нужна армия Беларуси, а ее территория. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Беларусь еще раз продлила военные учения, которые продолжаются уже 51 неделю. Конечная дата сейчас — минимум до 24 апреля.

Такие данные располагает мониторинговым проектом "Белорусский Гаюн".

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В сообщении говорится, что белорусские военные улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Отметим, что военные учения в Беларуси продолжаются с 29 апреля 2022 года.

Целью учений является улучшение навыков военных и их подготовка к оборонным действиям.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Белоруссия предлагает Украине "прекратить огонь и сесть за стол переговоров". Он заверил, что Минск заинтересован в проигрыше Украины, потому пытается позиционировать себя как мирного посредника.

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