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Білорусь вкотре перевірить бойову готовність своєї армії

4 травня 2023 01:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Білорусь вкотре перевірить бойову готовність своєї армії
Перевірятимуть підрозділи, які дислокуються у Гродненській, Брестській та Мінській областях. Фото: Міністерство оборони Республіки Білорусь
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Білорусі вкотре перевірять бойову готовність підрозділів Збройних сил, яких залучають до реагування на кризові ситуації. Насамперед перевірятимуть підрозділи Збройних сил Білорусі, які дислокуються у Гродненській, Брестській та Мінській областях.

Про це пише у Telegram "Беларускі Гаюн".

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Однією з особливостей перевірки буде апробація формування загонів народного ополчення та виконання ними навчально-бойових завдань на користь підтримки військового стану. 

У перевірці братимуть участь підрозділи:

  • ВПС та військ ППО;
  • сил спеціальних операцій;
  • оперативних командувань Сухопутних військ;
  • ракетних військ та артилерії;
  • забезпечення.

Також зазначається, що під час перевірки планують призвати із запасу до тисячі військовозобов'язаних.

Зауважимо, 3 квітня Олександр Лукашенко вже доручав провести перевірку бойової готовності ЗС Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі засудили до восьми років ув'язнення колишнього головного редактора видання Nexta. Романа Протасевича звинуватили у змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом.

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