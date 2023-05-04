Білорусь вкотре перевірить бойову готовність своєї армії

Перевірятимуть підрозділи, які дислокуються у Гродненській, Брестській та Мінській областях. Фото: Міністерство оборони Республіки Білорусь

У Білорусі вкотре перевірять бойову готовність підрозділів Збройних сил, яких залучають до реагування на кризові ситуації. Насамперед перевірятимуть підрозділи Збройних сил Білорусі, які дислокуються у Гродненській, Брестській та Мінській областях.

Про це пише у Telegram "Беларускі Гаюн".

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Однією з особливостей перевірки буде апробація формування загонів народного ополчення та виконання ними навчально-бойових завдань на користь підтримки військового стану.

У перевірці братимуть участь підрозділи:

ВПС та військ ППО;

сил спеціальних операцій;

оперативних командувань Сухопутних військ;

ракетних військ та артилерії;

забезпечення.

Також зазначається, що під час перевірки планують призвати із запасу до тисячі військовозобов'язаних.

Зауважимо, 3 квітня Олександр Лукашенко вже доручав провести перевірку бойової готовності ЗС Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі засудили до восьми років ув'язнення колишнього головного редактора видання Nexta. Романа Протасевича звинуватили у змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом.