Білорусь вкотре перевірить бойову готовність своєї армії
У Білорусі вкотре перевірять бойову готовність підрозділів Збройних сил, яких залучають до реагування на кризові ситуації. Насамперед перевірятимуть підрозділи Збройних сил Білорусі, які дислокуються у Гродненській, Брестській та Мінській областях.
Про це пише у Telegram "Беларускі Гаюн".
Однією з особливостей перевірки буде апробація формування загонів народного ополчення та виконання ними навчально-бойових завдань на користь підтримки військового стану.
У перевірці братимуть участь підрозділи:
- ВПС та військ ППО;
- сил спеціальних операцій;
- оперативних командувань Сухопутних військ;
- ракетних військ та артилерії;
- забезпечення.
Також зазначається, що під час перевірки планують призвати із запасу до тисячі військовозобов'язаних.
Зауважимо, 3 квітня Олександр Лукашенко вже доручав провести перевірку бойової готовності ЗС Білорусі.
Нагадаємо, у Білорусі засудили до восьми років ув'язнення колишнього головного редактора видання Nexta. Романа Протасевича звинуватили у змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом.