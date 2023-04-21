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З'ясувалося, як українські прикордонники використовують кордон з Білоруссю

21 квітня 2023 12:12
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, чим займаються підрозділи ДПСУ біля білоруського кордону
Українські прикордонники в дозорі. Фото: ДПСУ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Підрозділи Державної прикордонної служби України з користю для себе витрачають час, користуючись ситуацією на українсько-білоруському кордоні. Зокрема, для підготовки до контрнаступу у складі ЗСУ.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Я думаю, що наші прикордонники використовують умови несення служби в прикордонні з Білоруссю для "обкатки" тих підрозділів прикордонних Сил, які братимуть участь у бойових діях на сході нашої країни", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, пояснив він, прикордонники активно залучаються сьогодні до бойових заходів у складі окремих підрозділів українських Сил оборони.

Що відбувається на північному кордоні

Президент України Володимир Зеленський 19 квітня побував на Волині, на межі кордону з Білоруссю. Також він провів нараду з "усіма, хто відповідає за безпеку й стан області" та нагородив прикордонників.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з тимчасово виконуючим обов'язки голови самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) Денисом Пушиліним.
 

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