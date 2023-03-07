Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Більшість працівників МВС, які повернулися з полону, стають у стрій, — Клименко arrow

Більшість працівників МВС, які повернулися з полону, стають у стрій, — Клименко

7 березня 2023 10:51
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Ігор Клименко розповів, як зустрічають звільнених з російського полону
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Більшість співробітників МВС після звільнення з російського полону повертається до служби. “Азовці” у повному складі виконують свої функції.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Читайте також:

Що відбувається зі звільними із полону

Клименко розповів, що з російського полону повернулося уже 585 співробітників МВС.

Міністр поінформував про те, як звільнених з полону зустрічають в Україні.

"Спочатку ці люди приймають душ – ви не можете й уявити, як вони хочуть це зробити. Потім вони обідають чи вечеряють – у залежності від часу обміну, – і після цього ми їх одразу ж веземо до наших медичних закладів, оглядаємо, проводимо усі необхідні аналізи. Ми їх лікуємо, робимо операції тим, кому це необхідно", — зазначив Ігор Клименко.

Після цього звільнені з полону відправляються на реабілітацію, частина з них — за кордон, скажімо, на протезування.

Після полону — знову до бою

Та, зазначив Ігор Клименко, більшість співробітників МВС, звільнених з полону, повертаються в стрій.

Деякі категорії, зокрема, поліцейські чи "азовці", у повному складі служать і виконують свої функції.

"Хтось навіть повернувся у зону бойових дій, а хтось вже у тиловій зоні забезпечує порядок на території нашої держави", — пояснив міністр.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що звільненим із російського полону бійцям допоможуть відновити документи через додаток "Дія". Для цього буде розроблено спеціальний функціонал — "Персональний менеджер".

Фото: "Укрінформ"

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

11:17 Wellboy зізнався, хто його надихнув та допоміг зі створенням нового альбому

Новина з фото

11:07У Вірменії в аварію потрапив автобус із працівниками уряду: 13 постраждалих

11:06 ​​​​​​​Лідер Європейської народної партії запевнив, що Україна стане членом НАТО, але є нюанс

Новина з відео

10:55 Загроза ракетного удару висока: скільки кораблів рф в Чорному морі

Новина з фото

10:50 Первенцю Вікторії Маремухи — шість місяців: що власноруч приготувала блогерка для сина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:47 Готував захоплення міста: у мерії Очакова викрили агента росії

10:42 Шахраї у клієнтів ПриватБанку вкрали мільйон гривень: схема обману

10:36 ​​​​​​​МВС не бачить підготовки рф до нового наступу, але посилює кордон, — Клименко

10:21 В Одесі буде чутно вибух: в чому причина

10:11 Довелося знищити: запуск нової ракети у Японії закінчився невдачею

Новина з відео

11:17 Wellboy зізнався, хто його надихнув та допоміг зі створенням нового альбому

Новина з відео

10:55 Загроза ракетного удару висока: скільки кораблів рф в Чорному морі

Новина з відео

10:47 Готував захоплення міста: у мерії Очакова викрили агента росії

Новина з відео

09:53 В Індії загорілася гора сміття: усіх мешканців 600-тисячного міста закликали сидіти вдома

Новина з відео

07:26Довші руки не допоможуть: Олександр Усик про бій з Тайсоном Ф’юрі, який може зірватись

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:35 Цікаві факти про культове аніме Сейлор Мун: ви будете здивовані

Новина з відео

23:55 Вчені вперше в історії виявили у космосі так звані "ударні хвилі ": що це таке

Новина з відео

22:35 "Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на цинічний розстріл українського військового

Новина з відео

18:24 Головні підсумки минулого тижня: Шейтельман розповість про конфлікт Зеленського й Залужного та заяви стендапера Щегеля

Ексклюзив

18:15Кожен сантиметр нашої землі має бути засіяний: труднощі посівної — чи будемо ми з хлібом

Новина з відео

06:35 Цікаві факти про культове аніме Сейлор Мун: ви будете здивовані

06:23 Українцям "оновили" зарплати під час війни: у кого менше 10 тисяч

06:00Масові протести в Ізраїлі: уряд Нетаньягу загрожує демократії в країні

Новина з фото

21:25 Єдина американка та неймовірна конкуренція: хто претендує на "Оскар" за найкращу жіночу роль

Новина з фото

20:52 Цих знаменитостей ненавидять працівники ресторанів: гучні історії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:20Землетрус і політичний нейтралітет: чи зацікавлені українці відпочивати в Туреччині

Ексклюзив

18:15Кожен сантиметр нашої землі має бути засіяний: труднощі посівної — чи будемо ми з хлібом

Ексклюзив

17:58Битва року: що насправді відбувається у Бахмуті, і чи будуть ЗСУ відступати з міста

13:35Новий очільник НАБУ: що відомо про  Семена Кривоноса

Ексклюзив

11:23Перші українські пілоти вже у США: всі деталі — ексклюзив

Актуальне по темі

None 7 Березень 11:16

Wellboy зізнався, хто його надихнув та допоміг зі створенням нового альбому

None 7 Березень 11:07

У Вірменії в аварію потрапив автобус із працівниками уряду: 13 постраждалих

None 7 Березень 11:06

​​​​​​​Лідер Європейської народної партії запевнив, що Україна стане членом НАТО, але є нюанс

None 7 Березень 10:55

Загроза ракетного удару висока: скільки кораблів рф в Чорному морі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB