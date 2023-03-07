Більшість працівників МВС, які повернулися з полону, стають у стрій, — Клименко
Більшість співробітників МВС після звільнення з російського полону повертається до служби. “Азовці” у повному складі виконують свої функції.
Про це в інтерв’ю “Укрінформу” повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
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Що відбувається зі звільними із полону
Клименко розповів, що з російського полону повернулося уже 585 співробітників МВС.
Міністр поінформував про те, як звільнених з полону зустрічають в Україні.
"Спочатку ці люди приймають душ – ви не можете й уявити, як вони хочуть це зробити. Потім вони обідають чи вечеряють – у залежності від часу обміну, – і після цього ми їх одразу ж веземо до наших медичних закладів, оглядаємо, проводимо усі необхідні аналізи. Ми їх лікуємо, робимо операції тим, кому це необхідно", — зазначив Ігор Клименко.
Після цього звільнені з полону відправляються на реабілітацію, частина з них — за кордон, скажімо, на протезування.
Після полону — знову до бою
Та, зазначив Ігор Клименко, більшість співробітників МВС, звільнених з полону, повертаються в стрій.
Деякі категорії, зокрема, поліцейські чи "азовці", у повному складі служать і виконують свої функції.
"Хтось навіть повернувся у зону бойових дій, а хтось вже у тиловій зоні забезпечує порядок на території нашої держави", — пояснив міністр.
Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що звільненим із російського полону бійцям допоможуть відновити документи через додаток "Дія". Для цього буде розроблено спеціальний функціонал — "Персональний менеджер".
Фото: "Укрінформ"