Більшість працівників МВС, які повернулися з полону, стають у стрій, — Клименко

Ігор Клименко розповів, як зустрічають звільнених з російського полону

Більшість співробітників МВС після звільнення з російського полону повертається до служби. “Азовці” у повному складі виконують свої функції.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Що відбувається зі звільними із полону

Клименко розповів, що з російського полону повернулося уже 585 співробітників МВС.

Міністр поінформував про те, як звільнених з полону зустрічають в Україні.

"Спочатку ці люди приймають душ – ви не можете й уявити, як вони хочуть це зробити. Потім вони обідають чи вечеряють – у залежності від часу обміну, – і після цього ми їх одразу ж веземо до наших медичних закладів, оглядаємо, проводимо усі необхідні аналізи. Ми їх лікуємо, робимо операції тим, кому це необхідно", — зазначив Ігор Клименко.

Після цього звільнені з полону відправляються на реабілітацію, частина з них — за кордон, скажімо, на протезування.

Після полону — знову до бою

Та, зазначив Ігор Клименко, більшість співробітників МВС, звільнених з полону, повертаються в стрій.

Деякі категорії, зокрема, поліцейські чи "азовці", у повному складі служать і виконують свої функції.

"Хтось навіть повернувся у зону бойових дій, а хтось вже у тиловій зоні забезпечує порядок на території нашої держави", — пояснив міністр.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що звільненим із російського полону бійцям допоможуть відновити документи через додаток "Дія". Для цього буде розроблено спеціальний функціонал — "Персональний менеджер".

Фото: "Укрінформ"