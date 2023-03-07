Большинство вернувшихся из плена работников МВД становятся в строй, — Клименко
Большинство сотрудников МВД после освобождения из российского плена возвращаются в службу. "Азовцы" в полном составе выполняют свои функции.
Об этом в интервью "Укринформу" сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
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Что происходит с освобожденными из плена
Клименко рассказал, что из российского плена вернулось уже 585 сотрудников МВД.
Министр проинформировал о том, как освобожденных из плена встречают в Украине.
"Сначала эти люди принимают душ — вы не можете и представить, как они хотят это сделать. Затем они обедают или ужинают — в зависимости от времени обмена, — и после этого мы их сразу же везем в наши медицинские учреждения, осматриваем, проводим все необходимые анализы. Мы их лечим, делаем операции тем, кому это необходимо", — отметил Игорь Клименко.
После этого освобожденные из плена отправляются на реабилитацию, часть из них за границу, скажем, на протезирование.
После плена — снова до боя
Но, отметил Игорь Клименко, большинство сотрудников МВД, освобожденных из плена, возвращаются в строй.
Некоторые категории, в частности полицейские или "азовцы", в полном составе служат и выполняют свои функции.
"Кто-то даже вернулся в зону боевых действий, а кто-то уже в тыловой зоне обеспечивает порядок на территории нашего государства", — пояснил министр.
Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что освобожденным из российского плена бойцам помогут восстановить документы через приложение "Дія". Для этого будет разработан специальный функционал — "Персональный менеджер".
Фото: "Укринформ"