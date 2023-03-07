Большинство вернувшихся из плена работников МВД становятся в строй, — Клименко

Игорь Клименко рассказал, как встречают освобожденных из российского плена

Большинство сотрудников МВД после освобождения из российского плена возвращаются в службу. "Азовцы" в полном составе выполняют свои функции.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Что происходит с освобожденными из плена

Клименко рассказал, что из российского плена вернулось уже 585 сотрудников МВД.

Министр проинформировал о том, как освобожденных из плена встречают в Украине.

"Сначала эти люди принимают душ — вы не можете и представить, как они хотят это сделать. Затем они обедают или ужинают — в зависимости от времени обмена, — и после этого мы их сразу же везем в наши медицинские учреждения, осматриваем, проводим все необходимые анализы. Мы их лечим, делаем операции тем, кому это необходимо", — отметил Игорь Клименко.

После этого освобожденные из плена отправляются на реабилитацию, часть из них за границу, скажем, на протезирование.

После плена — снова до боя

Но, отметил Игорь Клименко, большинство сотрудников МВД, освобожденных из плена, возвращаются в строй.

Некоторые категории, в частности полицейские или "азовцы", в полном составе служат и выполняют свои функции.

"Кто-то даже вернулся в зону боевых действий, а кто-то уже в тыловой зоне обеспечивает порядок на территории нашего государства", — пояснил министр.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что освобожденным из российского плена бойцам помогут восстановить документы через приложение "Дія". Для этого будет разработан специальный функционал — "Персональный менеджер".

Фото: "Укринформ"