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Большинство вернувшихся из плена работников МВД становятся в строй, — Клименко

7 марта 2023 10:51
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Игорь Клименко рассказал, как встречают освобожденных из российского плена
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Большинство сотрудников МВД после освобождения из российского плена возвращаются в службу. "Азовцы" в полном составе выполняют свои функции.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Клименко рассказал, что из российского плена вернулось уже 585 сотрудников МВД.

Министр проинформировал о том, как освобожденных из плена встречают в Украине.

"Сначала эти люди принимают душ — вы не можете и представить, как они хотят это сделать. Затем они обедают или ужинают — в зависимости от времени обмена, — и после этого мы их сразу же везем в наши медицинские учреждения, осматриваем, проводим все необходимые анализы. Мы их лечим, делаем операции тем, кому это необходимо", — отметил Игорь Клименко.

После этого освобожденные из плена отправляются на реабилитацию, часть из них за границу, скажем, на протезирование.

После плена  снова до боя

Но, отметил Игорь Клименко, большинство сотрудников МВД, освобожденных из плена, возвращаются в строй.

Некоторые категории, в частности полицейские или "азовцы", в полном составе служат и выполняют свои функции.

"Кто-то даже вернулся в зону боевых действий, а кто-то уже в тыловой зоне обеспечивает порядок на территории нашего государства", — пояснил министр.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что освобожденным из российского плена бойцам помогут восстановить документы через приложение "Дія". Для этого будет разработан специальный функционал — "Персональный менеджер".

Фото: "Укринформ"

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