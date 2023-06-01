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Більшість українських переселенців в Польщі планують повернутися додому, — опитування

1 червня 2023 13:57
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Більшість українських переселенців планують повернутися додому — основні причини
Українські переселенці. Фото: REUTERS
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Більшість українських переселенців в Польщі планують повернутися додому. Це стало відомо з результатів соціологічного дослідження. 

Про це повідомило МінРеінтеграції в Telegram.

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Деталі

Експерти міграційної платформи EWL спільно із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету оприлюднили нове дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи".  

З результатів дослідження стало відомо, що більшість працездатних переселенців знайшли роботу у Польщі. Попри це майже 2/3 із них планують повернутися на Батьківщину у найближчій перспективі. З них кожен четвертий (24%) хоче повернутися в Україну, не чекаючи завершення військових дій.

Основні причини повернення додому

Серед основних чинників, які спонукають біженців повернутися додому, є: 

  • вступ України до ЄС (57%) та НАТО (47%);
  • підвищення рівня зарплат (54%);
  • можливість возз’єднання з родиною, яка залишилась в Україні (48%).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Чехія влітку змінює правила допомоги українцям. Зокрема, зміниться розмір виплат та умови проживання. 

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