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Большинство украинских переселенцев в Польше планируют вернуться домой, — опрос

1 июня 2023 13:57
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Большинство украинских переселенцев планируют вернуться домой — основные причины
Украинские переселенцы. Фото: REUTERS
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Большинство украинских переселенцев в Польше планируют вернуться домой. Это стало известно по результатам социологического исследования.

Об этом сообщило МинРеинтеграции в Telegram 

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Подробности

Эксперты миграционной платформы EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета опубликовали новое исследование "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы".

Из результатов исследования стало известно, что большинство трудоспособных переселенцев нашли работу в Польше. Несмотря на это, почти 2/3 из них планируют вернуться на Родину в ближайшей перспективе. Из них каждый четвертый (24%) хочет вернуться в Украину, не дожидаясь завершения военных действий.

Основные причины возвращения домой

Среди основных факторов, побуждающих беженцев вернуться домой, есть:

  • вступление Украины в ЕС (57%) и НАТО (47%);
  • повышение уровня зарплат (54%);
  • возможность воссоединения с семьей, оставшейся в Украине (48%).

Напомним, ранее мы писали о том, что Чехия летом меняет правила помощи украинцам. В частности, изменятся размер выплат и условия проживания.

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