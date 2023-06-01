Большинство украинских переселенцев планируют вернуться домой — основные причины

Украинские переселенцы. Фото: REUTERS

Большинство украинских переселенцев в Польше планируют вернуться домой. Это стало известно по результатам социологического исследования.

Об этом сообщило МинРеинтеграции в Telegram

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Эксперты миграционной платформы EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета опубликовали новое исследование "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы".

Из результатов исследования стало известно, что большинство трудоспособных переселенцев нашли работу в Польше. Несмотря на это, почти 2/3 из них планируют вернуться на Родину в ближайшей перспективе. Из них каждый четвертый (24%) хочет вернуться в Украину, не дожидаясь завершения военных действий.

Основные причины возвращения домой

Среди основных факторов, побуждающих беженцев вернуться домой, есть:

вступление Украины в ЕС (57%) и НАТО (47%);

повышение уровня зарплат (54%);

возможность воссоединения с семьей, оставшейся в Украине (48%).

Напомним, ранее мы писали о том, что Чехия летом меняет правила помощи украинцам. В частности, изменятся размер выплат и условия проживания.