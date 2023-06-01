Большинство украинских переселенцев планируют вернуться домой — основные причины

Большинство украинских переселенцев в Польше планируют вернуться домой, — опрос
Большинство украинских переселенцев в Польше планируют вернуться домой. Это стало известно по результатам социологического исследования.
Об этом сообщило МинРеинтеграции в Telegram
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Эксперты миграционной платформы EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета опубликовали новое исследование "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы".
Из результатов исследования стало известно, что большинство трудоспособных переселенцев нашли работу в Польше. Несмотря на это, почти 2/3 из них планируют вернуться на Родину в ближайшей перспективе. Из них каждый четвертый (24%) хочет вернуться в Украину, не дожидаясь завершения военных действий.
Основные причины возвращения домой
Среди основных факторов, побуждающих беженцев вернуться домой, есть:
- вступление Украины в ЕС (57%) и НАТО (47%);
- повышение уровня зарплат (54%);
- возможность воссоединения с семьей, оставшейся в Украине (48%).
Напомним, ранее мы писали о том, что Чехия летом меняет правила помощи украинцам. В частности, изменятся размер выплат и условия проживания.