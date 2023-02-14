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"Битва триває": військові розповіли про зміну тактики ворога у Бахмуті

14 лютого 2023 11:35
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Бахмут новини 14 лютого: військові показали битву за місто, фото
Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Битва за Бахмут триває. Противник постійно змінює тактику. То атакує малими штурмовими групами, то задіює для штурму десятки мобілізованих. Іноді посилює обстріли вночі, систематично вражає ракетами тилові міста, тероризує мирне населення, підриває цивільну інфранструктуру.

Про це повідомляється на офіційній сторінці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр"Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України у Facebook.

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"Часом окупант здається сильнішим та чисельнішим. Утім, він має одну велику слабкість  грає на чужому полі, воює за чужу землю. І саме це обіцяє загарбнику великий провал. Загалом битва за Бахмут триває", — уточнили у 93-й бригаді.

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"Противник постійно змінює тактику: атакує малими штурмовими групами або задіює для штурму десятки мобілізованих. Іноді обстріли посилюються вночі, а по тилових містах систематично летять ракети", — підсумували військові.

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Нагадаємо, за даними розвідка Великої Британії, російські окупаційні війська на Донбасі ведуть наступ на позиції Сил оборони України. Втім, більш ніж скромні успіхи свідчать про те, що вони не мають реальних сил для прориву української оборони.

За три останні дні, зазначають британські військові аналітики, група "Вагнера", імовірно, досягла невеличкого успіху в районі Бахмута. Йдеться про ділянку фронту біля Червоної Гори.

Проте українське командування запевняє, що даний пункт під контролем ЗСУ.

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