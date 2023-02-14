Бахмут новости 14 февраля: военные показали битву за город, фото

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Оперативного командования "Схід" Сухопутных войск ВСУ

Битва за Бахмут продолжается. Противник постоянно меняет тактику. То атакует малыми штурмовыми группами, то задействует для штурма десятки мобилизованных. Иногда усиливает обстрелы ночью, систематически поражает ракетами тыловые города, терроризирует мирное население, подрывает гражданскую инфранструктуру.

Об этом сообщается на официальной странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Оперативного командования "Схід" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"Иногда оккупант кажется сильнее и многочисленнее. Впрочем, он имеет одну большую слабость — играет на чужом поле, воюет за чужую землю. И именно это обещает захватчику большой провал. В целом битва за Бахмут продолжается", — уточнили в 93-й бригаде.

"Противник постоянно меняет тактику: атакует малыми штурмовыми группами или задействует для штурма десятки мобилизованных. Иногда обстрелы усиливаются ночью, а по тыловым городам систематически летят ракеты", — подытожили военные.

Напомним, по данным разведки Великобритании, российские оккупационные войска на Донбассе ведут наступление на позиции Сил обороны Украины. Впрочем, более чем скромные успехи свидетельствуют о том, что у них нет реальных сил для прорыва украинской обороны.

За три последних дня, отмечают британские военные аналитики, группа "Вагнера", вероятно, добилась небольшого успеха в районе Бахмута. Речь идет о участке фронта у Красной Горы.

Однако украинское командование уверяет, что данный пункт находится под контролем ВСУ.