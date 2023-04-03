Чи зможе Україна повернути Крим

Росіяни укріплюють захист Криму перед можливим контрнаступом ЗСУ. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Повернути Крим — наша давня мета, яка довгий час здавалась недосяжною, дотепер. Зараз перспектива деокупації Криму здається цілком реальною навіть для самих росіян, які почали укріплювати північну частину півострова. Битва за Крим стане вирішальною у війні проти росії. У цьому переконаний Крістофер Морріс, викладач Школи стратегії, маркетингу та інновацій Портсмутського університету. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Напруженість у Криму зростає, оскільки росія готується до ймовірного весняного наступу

Перефразовуючи слова українського президента Володимира Зеленського, все почалося з Криму, і там же все і закінчиться. Коли росія вперше окупувала Крим у 2014 році, це була велика перемога путіна, який успішно розкрив блеф Заходу, продовживши анексію півострова з мінімальним міжнародним спротивом.

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Зараз, коли українські війська розмірковують над тим, як "деокупувати" Крим, російське командування має подумати про те, як запобігти повторному захопленню єдиної території, яку вони не можуть дозволити собі втратити.

Українські спостерігачі повідомляють, що росія окопується вздовж північного краю Криму, активно вербуючи робітників для укріплення території навколо Перекопського перешийка, вузької смуги землі, що з'єднує Крим з рештою України.

1/ Russian contractors are urgently seeking builders and carpenters to construct trenches and fortified positions in the occupied Crimea. Adverts have appeared on Avito, Russia's equivalent of eBay, offering up to 7,000 rubles ($91) a day for the work – but it can be risky. ⬇️ pic.twitter.com/12dN8GWpG0 — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) March 20, 2023

росія постійно укріплює цю територію з моменту своєї первинної окупації у 2014 році, а останнім часом подвоює оборону щоразу, коли українські війська наближаються до неї. Як наслідок, і вузький наземний міст, і прилегле до нього узбережжя затоки Сиваш тепер надійно захищені від нападу. Враховуючи чутки про примусову евакуацію цивільного населення, що залишилося, можна стверджувати, що росія готується до того, що в цьому районі щось станеться.

Чому Крим важливий

Зеленський завжди стверджував, що війна в Україні має закінчитися зі звільненням Криму. У своєму нічному зверненні в серпні 2022 року він сказав:

"росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним з найкращих місць у Європі, на одне з найнебезпечніших місць у Європі. росія принесла до Криму масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безнадію та війну".

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Відповідно, це викликало різку риторику з боку москви, нещодавно від колишнього президента росії дмитра медведєва, який попередив, що москва застосує "абсолютно будь-яку зброю", якщо Україна спробує повернути півострів — що багато хто сприймає як ядерну зброю.

Крим є неймовірно важливим на стратегічному рівні. Він є базою для Чорноморського флоту росії і забезпечує критично важливий доступ до торгівлі через такі порти, як Севастополь. Але з точки зору наративу конфлікту путін і його союзники вплели Крим у російський національний міф, представивши його як життєво важливу частину нації. Втрата регіону була б принизливою і дорого коштувала б режиму.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Протягом багатьох років ідея повернення Криму здавалася більш ніж віддаленою. Але військові успіхи Києва наприкінці 2022 року змінили це сприйняття, а повернення Херсона у вересні наблизило Україну на відстань удару.

Поки що загроза ядерної відповіді виявилася блефом, оскільки росія не змогла її реалізувати, незважаючи на низку атак України на російські військові об'єкти в Криму. А наратив Києва про необхідність звільнення всієї території, окупованої росією з 2014 року, отримує міжнародну підтримку. Весняний наступ на південь був практично підтверджений, з заявленою метою відрізати Крим від російської підтримки.

Але до самої битви за Крим ще далеко. Необхідно провести значну підготовчу роботу, перш ніж може відбутися будь-який прямий наступ. Тим не менш, операція, яка колись здавалася неможливою, зараз серйозно розглядається обома сторонами.

Битва за Крим

Якщо справа дійде до військової операції, боротьба за Крим не буде легкою. Такі варіанти, як морський або повітряний десант, занадто ризиковані, враховуючи, що росія все ще має боєздатні військово-морські сили і засоби протиповітряної оборони. Прямий наступ означатиме масовану атаку українських військ на Перекопському перешийку. Це може призвести до того, що українські сили опиняться в зоні, яку росія наразі укріплює, що є далеко не ідеальним варіантом.

Якщо є місце, де можна зупинити українські сухопутні війська, то це буде воно. Перешийок — це ідеальна позиція, де немає місця для маневру. Цей останній раунд оборонного будівництва перетворює місцевість на небезпечну позицію — вузький простір ідеально підходить для російської масованої артилерії.

Атакуючі сухопутні війська опиняться у вкрай невигідному становищі, навіть якщо вони матимуть перевагу на морі і в повітрі, чого, на жаль для України, не можна очікувати. Якщо перешийок буде ефективно захищений, Крим стане островом. Цей тип виклику вимагатиме інших навичок і обладнання, оскільки він не схожий на жодну з операцій, які Україна проводила до цього часу.

Не випадково його назва — Перекоп — приблизно означає "траншея". Протягом століть перешийок укріплювався багатьма великими державами, і історія підказує нам, що його буде важко відбити прямим штурмом.

До того часу, коли Україна розпочне контрнаступ на півдні, реальність на місцях має виглядати інакше. Російський зимово-весняний наступ у Донецькій та Луганській областях провалився, а сили вторгнення зазнали значних втрат за місяці важких боїв у Бахмуті. Моральний дух російських військових, за повідомленнями, близький до критичної межі, оскільки є повідомлення про тертя між регулярною армією та найманцями з "Групи Вагнера".

Першою метою будь-якого українського наступу на півдні буде повна ізоляція півострова від постачання. Незважаючи на ремонт Керченського мосту, єдиного автомобільного сполучення між Кримом і росією, він виявився вразливим, і його повторне закриття означатиме, що росія буде змушена поповнювати запаси морським або повітряним шляхом, що є неприйнятним на будь-який термін. Якщо півострів вдасться відрізати, російська присутність у Криму стане нестійкою.

Кримський міст. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Укріплення, які, за повідомленнями, готуються напередодні можливого українського наступу, показують, що москва, принаймні, серйозно ставиться до цієї перспективи. Але багато чого залежатиме від того, чи отримає Київ передове озброєння в достатній кількості для початку наступу. Одне здається безсумнівним — результат битви за Крим стане вирішальним моментом у перебігу цього конфлікту.

Крістофер Морріс, викладач Школи стратегії, маркетингу та інновацій, Портсмутський університет