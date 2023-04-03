Сможет ли Украина вернуть Крым

Россияне укрепляют защиту Крыма перед возможным контрнаступлением ВСУ. REUTERS/Alexey Pavlishak

Мария Кагал Редактор международного отдела

Вернуть Крым — наша давняя цель, долгое время казавшаяся недостижимой, до сих пор. Сейчас перспектива деоккупации Крыма кажется вполне реальной даже для самих россиян, начавших укреплять северную часть полуострова. Битва за Крым станет решающей в войне против россии. В этом убежден Кристофер Моррис, преподаватель школы стратегии, маркетинга и инноваций Портсмутского университета. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Напряженность в Крыму растет, поскольку россия готовится к вероятному весеннему наступлению

Перефразируя слова украинского президента Владимира Зеленского, все началось с Крыма, и там все и закончится. Когда россия впервые оккупировала Крым в 2014 году, это была большая победа путина, успешно раскрывшего блеф Запада, продолжив аннексию полуострова с минимальным международным сопротивлением.

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Сейчас, когда украинские войска размышляют над тем, как "деоккупировать" Крым, российское командование должно подумать о том, как предотвратить повторный захват единой территории, которую они не могут позволить себе потерять.

Украинские наблюдатели сообщают, что россия окапывается вдоль северной оконечности Крыма, активно вербуя рабочих для укрепления территории вокруг Перекопского перешейка, узкой полосы земли, соединяющей Крым с остальной Украиной.

1/ Russian contractors are urgently seeking builders and carpenters to construct trenches and fortified positions in the occupied Crimea. Adverts have appeared on Avito, Russia's equivalent of eBay, offering up to 7,000 rubles ($91) a day for the work – but it can be risky. ⬇️ pic.twitter.com/12dN8GWpG0 — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) March 20, 2023

россия постоянно укрепляет эту территорию с момента своей первоначальной оккупации в 2014 году, а в последнее время удваивает оборону всякий раз, когда украинские войска приближаются к ней. Как следствие, и узкий наземный мост, и близлежащее к нему побережье залива Сиваш теперь надежно защищены от нападения. Учитывая оставшиеся слухи о принудительной эвакуации гражданского населения, можно утверждать, что россия готовится к тому, что в этом районе что-то произойдет.

Почему Крым важен

Зеленский всегда утверждал, что война в Украине должна закончиться с освобождением Крыма. В своем ночном обращении в августе 2022 года он сказал:

"россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест в Европе. россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономическую безнадежность и войну."

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Соответственно, это вызвало резкую риторику со стороны москвы, недавно от бывшего президента россии дмитрия медведева, предупредившего, что москва применит "абсолютно любое оружие", если Украина попытается вернуть полуостров — что многие воспринимают как ядерное оружие.

Крым невероятно важен на стратегическом уровне. Он является базой для Черноморского флота россии и обеспечивает критически важный доступ к торговле через порты Севастополь. Но с точки зрения нарратива конфликта, путин и его союзники вплели Крым в российский национальный миф, представив его как жизненно важную часть нации. Потеря региона была бы унизительной и дорого стоила бы режиму.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

На протяжении многих лет идея возвращения Крыма казалась более чем отдаленной. Но военные успехи Киева в конце 2022 изменили это восприятие, а возвращение Херсона в сентябре приблизило Украину на расстояние удара.

Пока угроза ядерного ответа оказалась блефом, поскольку россия не смогла ее реализовать, несмотря на ряд атак Украины на российские военные объекты в Крыму. А нарратив Киева о необходимости освобождения всей территории, оккупированной россией с 2014 года, получает международную поддержку. Весеннее наступление на юг было практически подтверждено, с заявленной целью отрезать Крым от российской поддержки.

Но до самой битвы за Крым еще далеко. Необходимо провести значительную подготовительную работу, прежде чем может произойти любое прямое наступление. Тем не менее, операция, когда-то казавшаяся невозможной, сейчас серьезно рассматривается обеими сторонами.

Битва за Крым

Если дело дойдет до военной операции, то борьба за Крым не будет легкой. Такие варианты, как морской или воздушный десант, слишком рискованны, учитывая, что у россии все еще есть боеспособные военно-морские силы и средства противовоздушной обороны. Прямое наступление будет означать массированную атаку украинских войск на Перекопском перешейке. Это может привести к тому, что украинские силы окажутся в зоне, которую россия укрепляет, что является далеко не идеальным вариантом.

Если есть место, где можно остановить украинские сухопутные войска, это будет оно. Перешеек — это идеальная позиция, где нет места для маневра. Этот последний раунд оборонного строительства превращает местность в опасную позицию — узкое пространство идеально подходит для российской массированной артиллерии.

Атакующие сухопутные войска окажутся в крайне невыгодном положении, даже если у них будет преимущество на море и в воздухе, чего, к сожалению для Украины, нельзя ожидать. Если перешеек будет эффективно защищен, Крым станет островом. Этот тип вызова потребует других навыков и оборудования, поскольку он не похож ни на одну из операций, которые Украина проводила до сих пор.

Не случайно его название — Перекоп — примерно означает "траншея". На протяжении веков перешеек укреплялся многими великими державами, и история подсказывает нам, что его будет тяжело отразить прямым штурмом.

К тому времени, когда Украина приступит к контрнаступлению на юге, реальность на местах должна выглядеть иначе. Российское зимне-весеннее наступление в Донецкой и Луганской областях провалилось, а силы вторжения понесли значительные потери за месяцы тяжелых боев в Бахмуте. Моральный дух русских военных, по сообщениям, близок к критическому пределу, поскольку есть сообщения о трении между регулярной армией и наемниками из "Группы Вагнера".

Первой целью любого украинского наступления на юге станет полная изоляция полуострова от снабжения. Несмотря на ремонт Керченского моста, единственного автомобильного сообщения между Крымом и россией, он оказался уязвимым, и его повторное закрытие будет означать, что россия будет вынуждена пополнять запасы морским или воздушным путем, неприемлемым на любой срок. Если остров удастся отрезать, российское присутствие в Крыму станет неустойчивым.

Крымский мост. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Укрепления, которые, по сообщениям, готовятся в преддверии возможного украинского наступления, показывают, что москва, по крайней мере, серьезно относится к этой перспективе. Но многое будет зависеть от того, получит Киев передовое вооружение в достаточном количестве для начала наступления. Одно кажется несомненным — результат битвы за Крым станет решающим моментом в ходе этого конфликта.

Кристофер Моррис, преподаватель Школы стратегии, маркетинга и инноваций, Портсмутский университет