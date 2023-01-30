ЗМІ пишуть, що битва за Крим стане вирішальною в російсько-українській війні

Битва за Крим стане вирішальною в російсько-українській війні, — ЗМІ
Битва за Крим стане вирішальною у війні росії проти України. Однак бій буде "надзвичайно кровопролитним".
Про це пише Insider.
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Крим — вирішальна битва у війні
"Вирішальною територією для цієї війни є Крим. Український уряд знає, що вони не можуть погодитися на те, що росія збереже контроль над Кримом", — сказав колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес.
За його словами, у наступні кілька місяців Україна встановлюватиме умови для остаточного звільнення Криму. На його думку, Україна "ніколи не буде у безпеці або здатною відновити свою економіку, поки росія утримує Крим".
Боротьба за повернення Криму може бути надзвичайно кривавою у війні, яка вже призвела до величезних втрат. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, який стверджував, що для припинення війни будуть необхідні переговори, у листопаді минулого року заявив, що ймовірність того, що Україна виштовхне рф з Криму незабаром "у військовому плані невисока".
Водночас зростає когорта військових експертів, які вважають, що повернення Криму є обов’язковим для довгострокового виживання України. Вони стверджують, що українські війська вже показали, що здатні виконати цю роботу.
"Поки півострів залишається в руках Кремля, Україна і українці не можуть бути вільні від російської агресії", — заявив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.
Він також наголосив, що Україна здатна звільнити Крим від російських окупантів.
Що потрібно для деокупації
Видання нагадало, що минулого тижня США і Німеччина оголосили, що готові задовольнити запит України і відправити їй передові танки Leopard і M1 Abrams. Київ наголосив, що танки потрібні, щоб відновити контроль над окупованими територіями, які росіяни замінували і, ймовірно, захищатимуть за допомогою траншейної мережі.
Президент Джо Байден у минулої середи заявив, що США нададуть Україні 31 танк M1 Abrams. Перед оголошенням високопоставлений чиновник адміністрації сказав журналістам, що танки надаються не тільки для посилення обороноздатності України, але й для того, щоб дати їй можливість повернути собі "суверенну територію". Чиновник зазначив, що це стосується і Криму.
"Крим — це Україна. Ми ніколи не визнавали незаконну анексію", — наголосив чиновник.
Американський військовик у відставці Бен Годжес додав, що танки є дуже важливими, але це "лише частина загальних зусиль", необхідних Україні для того, щоб перемогти росіян і змусити їх залишити Крим.
Щоб успішно вивести рф з Криму, Годжес підкреслив, що Україні знадобиться високоточна ударна зброя великої дальності, як-от ракети ATACMS, які можна запускати з пускової установки HIMARS.
Видання пише, що звільнення Криму може бути досягнуто шляхом ізоляції півострова за допомогою повітряних і наземних атак, щоб розірвати та порушити основні зв’язки росії з півостровом.
Нагадаємо, наявність у Збройних сил України високоточних далекобійних ракет GLSDB підвищує радіус ураження позицій ворога. До того ж ця зброя дасть можливість українським Силам оборони взяти під контроль пересування російських окупантів і їхньої техніки в будь-якій точці Криму.