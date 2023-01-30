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Битва за Крым станет решающей в российско-украинской войне, — СМИ

30 января 2023 16:35
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
СМИ пишут, что битва за Крым станет решающей в российско-украинской войне
Украина способна освободить Крым от российских оккупантов
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Битва за Крым станет решающей в войне россии против Украины. Однако бой будет "чрезвычайно кровопролитным".

Об этом пишет Insider.

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"Решающей территорией для этой войны является Крым. Украинское правительство знает, что они не могут согласиться на то, что россия сохранит контроль над Крымом", — сказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, в следующие несколько месяцев Украина будет устанавливать условия для окончательного освобождения Крыма. По его мнению, Украина "никогда не будет в безопасности или способной восстановить свою экономику, пока россия удерживает Крым".

Борьба за возвращение Крыма может быть чрезвычайно кровавой в войне, которая уже привела к огромным потерям. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, утверждавший, что для прекращения войны будут необходимы переговоры, в ноябре прошлого года заявил, что вероятность того, что Украина вытолкнет рф из Крыма в скором времени "в военном плане невысока".

В то же время растет когорта военных экспертов, которые считают, что возвращение Крыма является обязательным для долгосрочного выживания Украины. Они утверждают, что украинские войска уже показали, что способны выполнить эту работу.

"Пока полуостров остается в руках Кремля, Украина и украинцы не могут быть свободны от российской агрессии", — заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Он также подчеркнул, что Украина способна освободить Крым от российских оккупантов.

Что нужно для деоккупации

Издание напомнило, что на прошлой неделе США и Германия объявили, что готовы удовлетворить запрос Украины и отправить ей передовые танки Leopard и M1 Abrams. Киев подчеркнул, что танки нужны, чтобы восстановить контроль над оккупированными территориями, которые россияне заминировали и, вероятно, будут защищать с помощью траншейной сети.

Президент Джо Байден в прошлую среду заявил, что США предоставят Украине 31 танк M1 Abrams. Перед объявлением высокопоставленный чиновник администрации сказал журналистам, что танки предоставляются не только для усиления обороноспособности Украины, но и для того, чтобы дать ей возможность вернуть себе "суверенную территорию". Чиновник отметил, что это касается и Крыма.

"Крым — это Украина. Мы никогда не признавали незаконную аннексию", — подчеркнул чиновник.

Американский военный в отставке Бен Ходжес добавил, что танки очень важны, но это "лишь часть общих усилий", необходимых Украине для того, чтобы победить россиян и заставить их покинуть Крым.

Чтобы успешно вывести рф из Крыма, Ходжес подчеркнул, что Украине понадобится высокоточное ударное оружие большой дальности, как ракеты ATACMS, которые можно запускать с пусковой установки HIMARS.

Издание пишет, что освобождение Крыма может быть достигнуто путем изоляции полуострова с помощью воздушных и наземных атак, чтобы разорвать и нарушить основные связи россии с полуостровом.

Напомним, наличие у Вооруженных сил Украины высокоточных дальнобойных ракет GLSDB повышает радиус поражения позиций врага. К тому же это оружие позволит украинским Силам обороны взять под контроль передвижение российских оккупантов и их техники в любой точке Крыма.

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