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Біженці у Німеччині: новий кількісний показник

9 вересня 2023 03:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Біженці у Німеччині: новий кількісний показник
Біженці в аеропорту. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На кінець червня 2023 року в Німеччині зареєструвалися 3,26 мільйона біженців, що на 111 тисяч більше, ніж наприкінці 2022 року. Таким чином, кількість біженців там сягнула нового максимального показника за останні десятиліття. 

Про це пише видання DW.

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Повідомляється, що в Німеччині, на кінець червня цього року  біженців у центральному реєстрі іноземців було зафіксовано 3,26 мільйона осіб. За даними Лівої партії, це найвищий показник із 1950-х років. 

За даними МВС, за першу половину 2023 року кількість біженців з України в Німеччині збільшилася незначно — на 29 тисяч. Загалом їх трохи більше одного мільйона осіб.

Також зазначається, що через війну, яку розпочала РФ, українці, і надалі обирають Німеччину для прихистку. Хоча багато українців повертається назад.

Нагадаємо, колишнього співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) Німеччини та його помічника звинувачують у державній зраді. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації.

Ексспівробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини викрили у грудні 2022 року. Генеральний прокурор висунув проти Карстена Л. звинувачення. 

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