Беженцы в Германии: новый количественный показатель

Беженцы в аэропорту. Фото: Google

К концу июня 2023 года в Германии зарегистрировались 3,26 миллиона беженцев, что на 111 тысяч больше, чем в конце 2022 года. Таким образом, количество беженцев там достигло нового максимального показателя за последние десятилетия.

Об этом пишет издание DW.

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Количество беженцев в Германии

Сообщается, что в Германии, к концу июня этого года беженцев в центральном реестре иностранцев было зафиксировано 3,26 миллиона человек. По данным Левой партии, это самый высокий показатель с 1950-х годов.

По данным МВД, за первую половину 2023 года количество беженцев из Украины в Германии увеличилось незначительно — на 29 тысяч. В общей сложности их чуть более одного миллиона человек.

Также отмечается, что из-за войны, которую начала РФ, украинцы, и дальше выбирают Германию для убежища. Хотя многие украинцы возвращаются назад.

Напомним, бывший сотрудник Федеральной разведывательной службы (BND) Германии и его помощник обвиняются в государственной измене. Их подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Экс-сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии разоблачили в декабре 2022 года. Генеральный прокурор выдвинул против Карстена Л. обвинения.