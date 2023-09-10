Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Блінкен вважає, що українська влада може погодитися на переговори з РФ: що відомо arrow

Блінкен вважає, що українська влада може погодитися на переговори з РФ: що відомо

10 вересня 2023 19:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Блінкен вважає, що українська влада може погодитися на переговори з РФ: що відомо
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що українська влада готова на перемовини з Російською Федерацією щодо закінчення війни. За його словами, бойові дії мають завершитися справедливо для України.

Про це він заявив в ефірі телеканалу abc.

Читайте також:

"Що стосується переговорів, то для танго потрібні двоє. І поки що ми не бачили жодних ознак інтересу до дипломатії з боку Володимира Путіна. Якщо ж він виявить інтерес, то, я думаю, українці будуть першими, хто вступить у переговори, а ми будемо одразу за ними. Усі хочуть, щоб цей військовий конфлікт завершився, але він має закінчитися на справедливих і стійких умовах, що відображають суверенітет і територіальну цілісність України", — наголосив він.

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Військовий облік жінок: чи повертатимуть медиків з-за кордону

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз