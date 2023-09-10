Блінкен вважає, що українська влада може погодитися на переговори з РФ: що відомо

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що українська влада готова на перемовини з Російською Федерацією щодо закінчення війни. За його словами, бойові дії мають завершитися справедливо для України.

Про це він заявив в ефірі телеканалу abc.

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"Що стосується переговорів, то для танго потрібні двоє. І поки що ми не бачили жодних ознак інтересу до дипломатії з боку Володимира Путіна. Якщо ж він виявить інтерес, то, я думаю, українці будуть першими, хто вступить у переговори, а ми будемо одразу за ними. Усі хочуть, щоб цей військовий конфлікт завершився, але він має закінчитися на справедливих і стійких умовах, що відображають суверенітет і територіальну цілісність України", — наголосив він.

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