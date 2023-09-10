Блинкен считает, что украинские власти могут согласиться на переговоры с РФ: что известно

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что украинские власти готовы на переговоры с Российской Федерацией по окончанию войны. По его словам, боевые действия должны быть завершены справедливо для Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала ABC.

Читайте также:

Что сказал американский политик

"Что касается переговоров, то для танго нужны двое. И пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны Владимира Путина. Если же он проявит интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, а мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы этот военный конфликт завершился, но он должен закончиться на справедливых и устойчивых условиях, отражающих суверенитет и территориальную целостность Украины", — подчеркнул он.

Поддержка США

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты предоставит Украине еще один пакет помощи более чем на 1 млрд долларов. Он будет включать как усиление противовоздушной обороны, так и помощь гражданскому населению.

Напомним, Энтони Блинкен во время визита в Киев сказал, что снова был "поражён чрезвычайной храбростью и стойкостью украинского народа, украинских сил, руководства Украины". Также он отметил прогресс контрнаступления украинских бойцов.