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Блинкен считает, что украинские власти могут согласиться на переговоры с РФ: что известно

10 сентября 2023 19:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Блинкен считает, что украинские власти могут согласиться на переговоры с РФ: что известно
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что украинские власти готовы на переговоры с Российской Федерацией по окончанию войны. По его словам, боевые действия должны быть завершены справедливо для Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала ABC.

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"Что касается переговоров, то для танго нужны двое. И пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны Владимира Путина. Если же он проявит интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, а мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы этот военный конфликт завершился, но он должен закончиться на справедливых и устойчивых условиях, отражающих суверенитет и территориальную целостность Украины", — подчеркнул он.

Поддержка США

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты предоставит Украине еще один пакет помощи более чем на 1 млрд долларов. Он будет включать как усиление противовоздушной обороны, так и помощь гражданскому населению.

Напомним, Энтони Блинкен во время визита в Киев сказал, что снова был "поражён чрезвычайной храбростью и стойкостью украинского народа, украинских сил, руководства Украины". Также он отметил прогресс контрнаступления украинских бойцов.

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