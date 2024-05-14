Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Блінкен заявив, що для України настав критичний етап війни з Росією arrow

Блінкен заявив, що для України настав критичний етап війни з Росією

14 травня 2024 20:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Для України настав критичний етап війни — заява Блінкена
Ентоні Блінкен під час візиту у Київ. Фото ілюстративне: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сполучені Штати Америки вважають, що в Україні настав критичний етап війни з Росією. Там гадають, що наступні місяці вимагатимуть від України багато чого в плані ведення бойових дій.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в Києві. 

Читайте також:

Для України настає критичний етап у війні

"Ми зустрічаємося в критичний момент. Путін нарощує черговий наступ на Україну, надсилаючи хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети й винищувачі, створені з деталей, які постачає Китай. Найближчі тижні й місяці вимагатимуть багато чого від українців, які вже пожертвували багато чим. Але я приїхав в Україну з посланням: ви не самі", — сказав політик.

Блінкен також додав, що у США працюють над питанням надання Україні додаткових систем ППО, а також наголосив, що додаткова допомога буде відправлена найближчими днями на поле бою.

Блінкен у Києві — що відомо

блінкен у києві
Ентоні Блінкен у Києві. Джерело: Офіс президента України

Нагадаємо, у вівторок, 14 травня, Ентоні Блінкен прибув до Києва. Його вже прийняв президент України Володимир Зеленський: сторони обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та підготовку до Глобального саміту миру. 

Також у розмові глава держави закликав США надати негайну допомогу для захисту Харківщини від російського наступу у вигляді двох важких ЗРК Patriot.

США
Харків
Ентоні Блінкен
Україна
ППО
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників