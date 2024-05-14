Для України настав критичний етап війни — заява Блінкена

Ентоні Блінкен під час візиту у Київ. Фото ілюстративне: Офіс президента України

Сполучені Штати Америки вважають, що в Україні настав критичний етап війни з Росією. Там гадають, що наступні місяці вимагатимуть від України багато чого в плані ведення бойових дій.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в Києві.

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"Ми зустрічаємося в критичний момент. Путін нарощує черговий наступ на Україну, надсилаючи хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети й винищувачі, створені з деталей, які постачає Китай. Найближчі тижні й місяці вимагатимуть багато чого від українців, які вже пожертвували багато чим. Але я приїхав в Україну з посланням: ви не самі", — сказав політик.

Блінкен також додав, що у США працюють над питанням надання Україні додаткових систем ППО, а також наголосив, що додаткова допомога буде відправлена найближчими днями на поле бою.

Блінкен у Києві — що відомо

Ентоні Блінкен у Києві. Джерело: Офіс президента України

Нагадаємо, у вівторок, 14 травня, Ентоні Блінкен прибув до Києва. Його вже прийняв президент України Володимир Зеленський: сторони обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та підготовку до Глобального саміту миру.

Також у розмові глава держави закликав США надати негайну допомогу для захисту Харківщини від російського наступу у вигляді двох важких ЗРК Patriot.