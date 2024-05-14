Для України настав критичний етап війни — заява Блінкена

Блінкен заявив, що для України настав критичний етап війни з Росією
Сполучені Штати Америки вважають, що в Україні настав критичний етап війни з Росією. Там гадають, що наступні місяці вимагатимуть від України багато чого в плані ведення бойових дій.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в Києві.
Для України настає критичний етап у війні
"Ми зустрічаємося в критичний момент. Путін нарощує черговий наступ на Україну, надсилаючи хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети й винищувачі, створені з деталей, які постачає Китай. Найближчі тижні й місяці вимагатимуть багато чого від українців, які вже пожертвували багато чим. Але я приїхав в Україну з посланням: ви не самі", — сказав політик.
Блінкен також додав, що у США працюють над питанням надання Україні додаткових систем ППО, а також наголосив, що додаткова допомога буде відправлена найближчими днями на поле бою.
Блінкен у Києві — що відомо
Нагадаємо, у вівторок, 14 травня, Ентоні Блінкен прибув до Києва. Його вже прийняв президент України Володимир Зеленський: сторони обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та підготовку до Глобального саміту миру.
Також у розмові глава держави закликав США надати негайну допомогу для захисту Харківщини від російського наступу у вигляді двох важких ЗРК Patriot.
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